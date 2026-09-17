Ο Δημήτρης Καλοσκάμης της ΑΕΚ θα κάνει guest star εμφάνιση στη σειρά «Το σόι σου»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης βρέθηκε στο πλατό της σειράς «Το σόι σου» και όπως φαίνεται και από την ανάρτηση στο instagram ο παίκτης της ΑΕΚ θα κάνει μία guest star εμφάνιση στην πασίγνωστη τηλεοπτική επιτυχία.

Το προφίλ της σειράς «Το σόι σου» στο instagram ανέβασε τον Δημήτρη Καλοσκάμη και τον πρωταγωνιστή Μελέτη Ηλία με κασκόλ και μπλούζα της ΑΕΚ για να προαναγγείλει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή, η οποία όπως φαίνεται θα είναι στην πρεμιέρα του σόου τη Δευτέρα (21/09/26).

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Ο ηθοποιός Μελέτης Ηλίας, που υποδύεται τον Σάββα στη σειρά είναι γνωστός οπαδός της ΑΕΚ και αυτό ίσως να έφερε και την παρουσία του Δημήτρη Καλοσκάμη στη σειρά.

Άπαντες περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τη guest star εμφάνιση του ποδοσφαιριστή στη σειρά, όπου δεν είναι και το πιο συνηθισμένο γεγονός στη χώρα μας.