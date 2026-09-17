Live News: Νέα σαρωτική πρωτιά με τηλεθέαση έως 35% για την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega

Το Live News παραμένει στην κορυφή και αυξάνει τη διαφορά από τους ανταγωνιστές του. Η τηλεθέαση την Τετάρτη (16-09-2026), ήταν για ακόμα ένα απόγευμα υψηλή. Ο Νίκος Ευαγγελάτος βάζει τη δική του «σφραγίδα» στην πιο πετυχημένη ενημερωτική εκπομπή της χώρας.

Το Live News «έσπασε» και πάλι τα κοντέρ της τηλεθέασης με μέσο όρο 30,3% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 35% στο τέταρτο (17:30 – 17:45). Ο Νίκος Ευαγγελάτος και οι συνεργάτες του, προχώρησαν σε νέες αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποκλειστικά ρεπορτάζ και βίντεο.

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Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το «Live News» είχε μέσο όρο 27,3%, ανεβαίνοντας μέχρι το 31,1% (17:30 – 17:45).

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ειδησεογραφικό τοπίο, η ενημερωτική εκπομπή με τη διακριτή της ταυτότητα που ξεχωρίζει στην ελληνική τηλεόραση έχει κατακτήσει κάτι σπάνιο: τη διαχρονική εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Live News – 30,3%

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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Live News – 27,3%

Με τη χρήση της πιο προηγμένης τεχνολογίας, την ενσωμάτωση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα γραφικά, καθώς και των πρωτοποριακών τρισδιάστατων (3D) και επαυξημένων μέσων παρουσίασης που αποτελούν πλέον το σήμα κατατεθέν της, η εκπομπή μεταφέρει τον τηλεθεατή στην «καρδιά» των γεγονότων, κάνοντας την είδηση βίωμα.

Με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του στην πρώτη γραμμή της ελληνικής δημοσιογραφίας, την αναλυτική του ματιά και την ξεχωριστή ικανότητα να εξηγεί τα πιο σύνθετα γεγονότα, ο Νίκος Ευαγγελάτος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης.