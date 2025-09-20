Ο Γιάννης Κότσιρας σε ρόλο έκπληξη στη σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό»

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους τηλεθεατές της κωμικής σειράς, της ΕΡΤ1, με τίτλο «Καλά θα πάει κι αυτό», καθώς ο Γιάννης Κότσιρας, που έχει γράψει τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού των τίτλων, μπαίνει στο σίριαλ για να ταράξει τη ζωή των ηρώων.

Ο Γιάννης Κότσιρας «εισβάλλει» στο «Καλά θα πάει και αυτό» από το 6ο επεισόδιο, που μεταδίδεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:45, από την ΕΡΤ1, υποδυόμενος έναν συνεργάσιμο και πρόσχαρο άνθρωπο, ο οποίος μεταμορφώνεται στο τέλος σε σκοτεινό και δαιμόνιο, που βάζει τους ήρωές μας, διαρκώς, σε περιπέτειες.

Ο Γιάννης Κότσιρας ενσαρκώνει τον Λοΐζο, έναν οικονομικό διαχειριστή μεγάλων fund. Λίγο αφασία, εκ πρώτης όψεως, καλοπερασάκιας, χαλαρός, γυναικάς, συνεργάσιμος, φιλικός, αλλά και ικανός πυροσβέστης δύσκολων «πυρκαγιών», που ανάβει, χάρη στη επιπολαιότητά του, ο Τάσος Σωτηρίου (Γιάννης Ζουγανέλης) στον σκοτεινό εχθρό του, Πάρι Ιορδάνου.

Ο ακίνδυνος ρόλος τού ενδιάμεσου και τού αγγελιοφόρου γρήγορα θα αλλάξει και ο πρόσχαρης Λοΐζος θα μεταμορφωθεί, κατ’ εντολή του Αμερικανού «φίλου», σε έναν δυνάστη τοποτηρητή και εντολοδόχο του, οδηγώντας συχνά τον Τάσο σε απόγνωση και με τάση φυγής όσο πιο μακριά γίνεται…

Όμως, σαν δαιμόνιος που είναι, θα’ ναι πάντα πολλά βήματα μπροστά από τον Τάσο, ο οποίος θα νιώσει στο πετσί του τον απόλυτο κίνδυνο που φτάνει μέχρι την ακεραιότητα των παιδιών του.

Ο Λοΐζος, το περιστέρι που κατέληξε γεράκι, θα είναι ο αρνητικός καταλύτης για τη ζωή πολλών, πέραν της οικογένειας Σωτηρίου…

Σε μια σειρά που βασιλεύει η καλοσύνη, ο Λοΐζος είναι το σκοτεινό και δαιμονικό συστατικό, που θα συσπειρώσει δυνάμεις, θα δοκιμάσει φιλίες και νεύρα και θα επιταχύνει την επαγγελματική άνοδο του Πάρι ή την κάθοδό του στην… Περσεφόνη!

Και επειδή όλοι οι ρόλοι έχουν το μότο τους, η αγαπημένη φράση του Λοΐζου είναι: «θα πέσουν κεφάλια»…

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού, Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας, Ελισάβετ Γιαννακού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.

Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.

Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.