Ο «Γιατρός» επιστρέφει τον Φεβρουάριο για να κάνει φινάλε στον Alpha – Όσα θα συμβούν στα νέα επεισόδια

Ο «Γιατρός» επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον ALPHA και μαζί του «ξεδιπλώνει» στη «μικρή οθόνη» η πιο δύσκολη υπόθεση, που δεν είναι άλλη από την ίδια του η ζωή.

Μια νέα πραγματικότητα έρχεται προσεχώς κι ανατρέπει τα πάντα. Τώρα οι μνήμες του Ανδρέα επιστρέφουν, όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ALPHA, «Ο γιατρός» και η ιστορία ολοκληρώνεται.

Ο Αντρέας πίστεψε ότι το παρελθόν του χάθηκε για πάντα. Ότι οι μνήμες που έχασε δεν είχαν πια σημασία, ότι μπορούσε απλώς να προχωρήσει μπροστά. Μέχρι που μια γυναίκα «επιστρέφει» κατά τύχη στη ζωή του. Μια γυναίκα που μπορεί να είναι ο πραγματικός φόβος ή η μοναδική του αλήθεια.

«Αν αυτή η γυναίκα ήταν ο λόγος που χώρισα με την Άννα, πρέπει να ήταν πολύ σημαντική για εμένα!», λέει κι αυτή η φράση αυτή γίνεται σπίθα.

Ποια είναι; Τι ρόλο έπαιξε στην καρδιά, στην καριέρα, στη ζωή του; Και το πιο τρομακτικό: Τι μυστικά κουβαλάει για εκείνον και για τον άνθρωπο που κάποτε ήταν;

Άλλοι λένε πως δεν χρειάζεται να ψάξει πίσω. Πως οι απαντήσεις για το παρόν βρίσκονται στο τώρα. Όμως ο ίδιος ξέρει την αλήθεια.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, “Format licensed by Sony Pictures Television