Ο Γιώργος Παπαδάκης καλεσμένος στο «Καλημέρα Ελλάδα» – «Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά»

Ο Γιώργος Παπαδάκης παρέδωσε κι επίσημα τη σκυτάλη του «Καλημέρα Ελλάδα» στους αντικαταστάτες του. Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού τον καλημέρισαν και άκουσαν τα λόγια του.

Την πρώτη του εμφάνιση στο Καλημέρα Ελλάδα, αλλά από την… αντίθετη πλευρά έκανε σήμερα ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής βγήκε στον αέρα της εκπομπής και ευχήθηκε τα καλύτερα στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλημέρα παιδιά, καλημέρα Ελλάδα! Είστε καταπληκτικοί, τα πάτε μια χαρά. Σας βλέπω από τις 6 παρά 5, δεν έβλεπα τίποτα, αλλά περίμενα εκεί…

Σας εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να συνεχίσετε έτσι, με αυτόν τον ενθουσιασμό, να πάτε πάρα πολύ καλά και να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη. Και η συνέχεια είστε εσείς», είπε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού είχαν σηκώσει λίγο νωρίτερα την αυλαία της εκπομπής, που αποτελεί «στοίχημα» για τον ΑΝΤ1. «Να μας κρίνετε αυστηρά! Εμείς περιμένουμε να μας κρίνετε αυστηρά, να σας ακούσουμε, έτσι πρέπει. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και εμείς πρέπει να τις ακούσουμε» υπογράμμισε, ακόμα, ο Παναγιώτης Στάθης