Ο Γιωρίκας Πιλίδης αποχώρησε από το Exathlon – «Συνέβη κάτι πολύ άσχημο»

«Πρέπει να αποχωρήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίκτης της μπλε ομάδας
Ο Γιωρίκας Πηλίδης
Ο Γιωρίκας Πηλίδης

Σαν βόμβα έφτασε στα αυτιά των παικτών του Exathlon η είδηση της οικειοθελείς αποχώρησης του Γιωρίκα Πιλίδη, ο οποίος δεν θα παραμείνει άλλο στο ριάλιτι επιβίωσης.

Η απόφαση του Γιωρίκα Πιλίδη να αφήσει πίσω του τον Άγιο Δομίνικο και να επιστρέψει στην Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, σόκαρε τους παίκτες, οι οποίοι στεναχωρήθηκαν και ξαφνιάστηκαν από την απόφαση του ίδιου.

«Δυστυχώς εμένα η πορεία μου στο Exathlon τελειώνει κάπου εδώ. Σήμερα το πρωί δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια μου, συνέβη κάτι πολύ άσχημο για εμένα και για εκείνους οπότε σήμερα είναι τελευταία μέρα που βρίσκομαι εδώ. Πρέπει να αποχωρήσω» ήταν τα λόγια του παίκτης της μπλε ομάδα του Exathlon, σε ένα αν μη τι άλλο πολύ συναισθηματικά φορτισμένο επεισόδιο. 

Μια αποχώρηση που αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στο παιχνίδι.

