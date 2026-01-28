Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σταματά προσωρινά τις εκπομπές στο ραδιόφωνο σε ένδειξη πένθους για τους νεκρούς στη Βιολάντα και στο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή σε 7 νέους ανθρώπους – οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Λυών για να στηρίξουν την ομάδα τους – και η φονική έκρηξη στη Βιολάντα, έχουν συγκλονίσει το πανελλήνιο. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποφάσισε να απέχει από τα ραδιοφωνικά του καθήκοντα λόγω αυτής της διπλής τραγωδίας.

Ο γνωστός παρουσιαστής σημείωσε, μέσω του Instagram, το πρωί της Τετάρτης (28.01.2026), ότι αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη πένθος, αναφέροντας πρώτα το θανατηφόρο δυστύχημα στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και ύστερα το αιματηρό τροχαίο στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ταυτόχρονα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανακοίνωσε τη διακοπή της μετάδοσης της ραδιοφωνικής του εκπομπής εξαιτίας της διπλής τραγωδίας.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής δημοσίευσε και μία φωτογραφία με μαύρο φόντο για να δείξει τη βαθιά θλίψη του και έστειλε «συλλυπητήρια» στους οικείους των θυμάτων.

«Μία εβδομάδα γεμάτη πένθος πρώτα τα Τρίκαλα τώρα τόσα νέα παιδιά χάνουν τη ζωή τους στην Ρουμανία. Συλλυπητήρια μέσα από την καρδιά μου σε όλες τις οικογένειές αυτών των γυναικών, αυτών των παιδιών.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Αποφασίσαμε να διακόψουμε τη μετάδοση της πρωινής εκπομπής στο ραδιόφωνο proino Sfera 102,2, γιατί η χαρά και τα γέλια υποκλίνονται στον ανθρώπινο πόνο και δεν έχουν θέση. Απλά δεν μπορούσαμε…».

View this post on Instagram A post shared by Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Σημειώνεται ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχει μεγαλώσει στη Θεσσαλονική και υποστηρίζει την ομάδα του Ηρακλή.

Εν τω μεταξύ, η Τούμπα έχει ανοίξει για τους φίλους του ΠΑΟΚ που αποτίνουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Παράλληλα, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έλλειψη ανιχνευτών και το υπόγειο της Βιολάντα που μετατράπηκε σε «βόμβα» προπανίου προκαλώντας την φονική έκρηξη.