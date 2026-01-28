ΠΑΟΚ: Επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα

Η Τούμπα έχει ανοίξει για τους φίλους του ΠΑΟΚ που αποτίνουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους οπαδούς τους στο τροχαίο δυστύχημα της Ρουμανίας και σε λίγη ώρα θα γίνει και επιμνημόσυνη δέηση.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, θα κάνει στις 14:30 την επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα, η οποία και θα παραμείνει στη συνέχεια ανοιχτή μέχρι τις 22:00, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν περάσει άλλωστε από το πρωί για να αφήσουν ένα λουλούδι για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο για να παρακολουθήσουν έναν ακόμη αγώνα της ομάδας τους.