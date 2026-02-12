Ο Γρηγόρης Μελάς το νέο πρόσωπο στο Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα

Μία αποκάλυψη για την εκπομπή του, «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, έκανε το πρωί ο Γιώργος Λιάγκας αιφνιδιάζοντας μάλιστα τους συνεργάτες τους. Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα θα υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στην εκπομπή του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας: «Θέλω να ανακοινώσω κάτι. Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούργια συνεργασία σε αυτήν εδώ την εκπομπή», τονίζοντας πως «νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου που εκτιμώ πάρα πάρα πολύ.

Ενός ανθρώπου που η γνώμη του, παρότι διαφωνώ περισσότερο μαζί του από ότι συμφωνώ, η γνώμη του έχει βαρύτητα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συμφωνία ή η διαφωνία των ανθρώπων για να κάνουν επιλογή συνεργατών.

Με ενδιαφέρει να είναι άνθρωποι μορφωμένοι, στιβαροί, σοβαροί, με άποψη. Άσχετο αν η άποψη ταυτίζεται ή διαφοροποιείται από τη δικιά μου. Κι είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία που ξεκινάει από Δευτέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή».

Αν και οι συνεργάτες του ζητούσαν από τον Γιώργο Λιάγκα περισσότερα στοιχεία, ο δημοσιογράφος δεν αποκάλυψε τίποτα.

Ωστόσο το νέο πρόσωπο στο «Πρωινό» θα είναι ο Γρηγόρης Μελάς, με τον οποίο συναντήθηκαν πριν από λίγες ημέρες στο πλατό της εκπομπής, που ήταν καλεσμένος του Γιώργου Λιάγκα.

Αν και είχαν συζητήσει και στο παρελθόν για συνεργασία, τελικά ο κύβος ερρίφθη και από την ερχόμενη Δευτέρα, ο γνωστός δημοσιογράφος με την ισχυρή άποψη, θα ανήκει και επίσημα στο δυναμικό της εκπομπής και θα εμφανίζεται κάποιες ημέρες την εβδομάδα.