Ο Μάρκος Σεφερλής για τη συμφωνία με το Mega: Ήταν να κάνουμε και μερικά πράγματα στην τηλεόραση

Ο Μάρκος Σεφερλής παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη. Μίλησε για την πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε με Alter Ego Media, ώστε να προβάλλονται οι θεατρικές παραστάσεις του στο Mega, τα επόμενα 15 χρόνια, αλλά και για τη «συνταγή» που ακολουθεί στο θέατρο από το ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο Μάρκος Σεφερλής ανέφερε πως το Mega είναι το μεγαλύτερο κανάλι αυτήν τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση και πως η πρόταση που του έγινε ήταν άκρως τιμητική. Αποκάλυψε πως οι δυο πλευρές είχαν συμφωνήσει για μια μελλοντική παραγωγή, χωρίς όμως να υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Όπως είπε, δεν επιθυμεί να κάνει κάτι αγχωτικά, παρά μόνος όταν αισθανθεί έτοιμος.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως διαφωνεί με τους δημιουργούς που χρησιμοποιούν βωμολοχίες για να κάνουν τον κόσμο να γελάσει και εξήγησε πως ο ίδιος ακολουθεί μια διαφορετική «συνταγή» με λεκτικά αστεία.

Μιλήστε µας γι’ αυτό που µας ήρθε «µπαµ», το συµβόλαιο µε το Mega…

Έγινε πρόταση από το Mega να πάρει τις παραστάσεις µου για 15 χρόνια. Τιμητική πρόταση. Mega είναι. Το μεγαλύτερο κανάλι αυτήν τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Με πολύ σημαντικούς ανθρώπους του χώρου να το απαρτίζουν. Πολλά χρόνια, που ξέρουν τι κάνουν. Άρα λοιπόν για μένα αυτή η πρόταση ήταν τιμητική και σημαίνει πολλά. Γιατί φαίνεται ότι αναγνωρίζεται όλος ο κόπος που έχω κάνει αυτά τα χρόνια.

Είμαι ο μοναδικός αυτήν τη στιγμή που παίζονται οι θεατρικές παραστάσεις µου στην τηλεόραση. Είναι ένα «προϊόν» οι παραστάσεις µου για όλη την οικογένεια. Σε αντίθεση µε άλλες παραστάσεις που θα έχεις δει – επειδή βλέπω ότι πας παντού-, όπου χρησιμοποιούν άλλα τεχνάσματα για να κάνουν τον κόσμο να γελάσει. Και μιλάω για βωμολοχίες, που εμένα µε ενοχλούν πάρα πολύ. Εγώ, βλέπεις, δεν χρησιμοποιώ ούτε µία βωµολοχία στις παραστάσεις µου, γι’ αυτό και έρχονται οικογένειες να τις δουν.

Είναι κάτι που µου λέει ο κόσµος: «Ευχαριστούμε που µπορούµε να δούµε µια παράσταση µαζί µε τα παιδιά µας». Αρα λοιπόν φροντίζω να κάνω τον κόσµο να γελάσει µε άλλα πράγµατα. Με αστεία λεκτικά. Με γκαγκς. Με οπτικά. ∆ηλαδή παίζω µε το κορµί µου. Παίζω µε τις µουσικές. Παίζω µε διάφορες τεχνικές που έχω για να κάνω τον κόσµο να γελάσει.

Ετοιµάζετε κάτι για την τηλεόραση;

Στην αρχική συµφωνία ήταν να κάνουµε και µερικά πράγµατα στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να γίνει µε το µαχαίρι στον λαιµό. Ετσι κι αλλιώς, τόσα χρόνια έχω κάνει τηλεόραση κι εγώ πια θέλω τα πράγµατα να γίνονται λίγο πιο ξεκούραστα. Εννοώ, λιγότερο αγχωτικά.

Γιατί πάντα στην ελληνική τηλεόραση συµβαίνει αυτό: σου λένε την Παρασκευή «σου δίνουµε τη σειρά» και τη ∆ευτέρα πρέπει να είναι στον αέρα. Και πρέπει να έχεις φτιάξει σε ένα διήµερο σκηνικά… Εντάξει, αλλά πια νοµίζω ότι δεν θέλω να το κάνω έτσι. Θέλω να κάνω πράγµατα, να έχω τον χρόνο µου. ∆εν πιέζοµαι, δεν µε ενδιαφέρει να είµαι στην τηλεόραση για να είµαι. Σου είπα, έχω κάνει πολλή τηλεόραση.