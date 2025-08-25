Media

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης στον ΣΚΑΪ – «Θα εμπλουτίσει το πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν»

Μιχάλης Κεφαλογιάννης
Μιχάλης Κεφαλογιάννης
Γρηγόρης Μελάς

Νέα τηλεοπτική στέγη για τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη που μετά το τέλος της συνεργασίας του με το MEGA, τη νέα σεζόν θα παρουσιάζει εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον έγκριτο δημοσιογράφο και γνωστό παρουσιαστή Μιχάλη Κεφαλογιάννη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Με πολυετή εμπειρία στο ιατρικό ρεπορτάζ, βραβευμένος και διακεκριμένος για τις γνώσεις και την αντικειμενική του ματιά στον χώρο της υγείας και της ευζωίας, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης θα εμπλουτίσει, με την καινούργια του εκπομπή, το πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Ο Όμιλος τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα», καταλήγει η ανακοίνωση.

