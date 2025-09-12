Ο Νίκος Μάνεσης κάνει πρεμιέρα στον Alpha το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Όσα θα δούμε φέτος στην εκπομπή του

Η ενημερωτική εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», επιστρέφει στον ALPHA το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 09:45 και ο Νίκος Μάνεσης υπόσχεται στους τηλεθεατές ότι θα φωτίσει όλες τις πτυχές της επικαιρότητας.

Με τη δημοσιογραφική του εμπειρία, το προσωπικό του ύφος και τη θεματολογία που έχει αγαπηθεί από το κοινό, ο Νίκος Μάνεσης έχει μετατρέψει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ALPHA σε σταθερό ραντεβού.

Για 9η συνεχόμενη σεζόν, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» φωτίζει την επικαιρότητα, δίνει φωνή στους τηλεθεατές και τους πολίτες και αποκαλύπτει όσα έχουν σημασία – όχι απλώς όσα συμβαίνουν.

Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας. Με ζωντανές συνδέσεις, έρευνες, ρεπορτάζ και διαδραστική επικοινωνία με το κοινό, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αποτελεί σημείο αναφοράς στην τηλεοπτική ενημέρωση.

Γιατί η ενημέρωση δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων. Είναι υπόθεση ανθρώπων. Και οι τηλεθεατές ξέρουν ποιον να εμπιστεύονται!

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ο Νίκος Μάνεσης υποδέχεται στο πλατό τον παρουσιαστή του Deal, Γιώργο Θαναηλάκη.