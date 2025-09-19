O Ντέμης Νικολαΐδης επέστρεψε τηλεοπτικά μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Οι δύο εμφανίσεις που έκανε

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Ντέμης Νικολαΐδης το τελευταίο διάστημα, καθώς θρηνεί τον θάνατο της αγαπημένης του, της 41χρονης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που «έφυγε» από στις 23 Αυγούστου, χτυπημένη από καρκίνο.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εδώ και χρόνια ασχολείται με την τηλεόραση, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και παρά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, αυτό έκανε και φέτος. Αν και ο πόνος του θανάτου της είναι ακόμα νωπός, ο Ντέμης Νικολαΐδης ως άψογος επαγγελματίας έκανε πρεμιέρα στη Nova τη Δευτέρα (15.09.2025), με το «Monday Football Club», ενώ το βράδυ της Πέμπτης εμφανίστηκε και στην εκπομπή «Build up στο athletiko.gr.

Από δω και στο εξής, λοιπόν, ο Ντέμης Νικολαϊδης για ακόμα μία σεζόν θα ενώνει τις δυνάμεις του με τον Γιάννη Πάγκο και θα λένε μέσω της Nova όσα πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που μεταδόθηκαν και πολλά παρασκήνια.

Και οι υποχρεώσεις του Ντέμη Νικολαΐδη δεν σταματούν εδώ! Το βράδυ της Πέμπτης ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Builid Up» που παρουσιάζουν μαζί με τον Μιχάλη Τσόχο για να σχολιάσουν όλες τις φάσεις των αγώνων των τελευταίων ημερών.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης, που δεν του αρέσει να προβάλλει την προσωπική του ζωή στα φώτα της δημοσιότητας, προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ζωής του μετά τον άδικο χαμό της αγαπημένης του.

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση, καθώς την Παρασκευή (12.09.2025) ήταν καλεσμένος στο ραδιόφωνο και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Οι από δω τους από κει».