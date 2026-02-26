Ο Πασχάλης Τσαρούχας στο newsit.gr: Ο ρόλος του Στάθη θα τελειώσει ήσυχος από έρωτες – Η «Γη της ελιάς», το metoo και η Eurovision

Ο Πασχάλης Τσαρούχας είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του και τα τελευταία πέντε χρόνια συντροφεύει – σχεδόν καθημερινά – το τηλεοπτικό κοινό ως Στάθης Καπερνάρος στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του MEGA, «Γη της ελιάς». Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για όλα στο newsit.gr κι αποκάλυψε ότι δε θα πάρει μέρος στο νέο σίριαλ που ετοιμάζουν ο Αντρέας Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου.

Παράλληλα, ο Πασχάλης Τσαρούχας μίλησε και για τη νέα του θεατρική δουλειά, καθώς από τις 7 Μαρτίου 2026 θα υποδύεται τον Ζορμπά στην ομώνυμη παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Επίσης, ο Πασχάλης Τσαρούχας μάς έδωσε και…. μία μικρή γεύση από όσα πρόκειται να συμβούν προσεχώς στη «Γη της ελιάς», ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο κίνημα metoo, στο YFSF, που συμμετείχε με επιτυχία στο παρελθόν και είπε τη γνώμη του και για τη Eurovision.

Πασχάλης Τσαρούχας: Η «Γη της ελιάς» τελειώνει οριστικά, γιατί είναι ένας κύκλος που πρέπει να κλείσει

Φέτος η «Γη της ελιάς» διανύει την 5η σεζόν της. Νιώθετε δικαιωμένος που είστε μέρος της από το πρώτο επεισόδιο;

Δεν πρόκειται για αίσθημα δικαίωσης. Είναι όμως ικανοποίηση ότι μία δουλειά, στην οποία συμμετείχα από την αρχή, αντέχει στον χρόνο, με όλα τα πάνω και τα κάτω της. Υπήρξαν περίοδοι και χρονιές που ό,τι έμπαινε απέναντι…. εξαφανιζόταν.

Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας κύκλος ο οποίος κλείνει φέτος.

Πώς νιώθετε που τελειώνει;

Η «Γη της ελιάς» τελειώνει οριστικά, γιατί είναι ένας κύκλος που πρέπει να κλείσει. Ήδη άνοιξαν πάρα πολλές ιστορίες, ήδη οι χαρακτήρες λίγο… ομογενοποιήθηκαν, να το πω έτσι. Δηλαδή, οι κακοί έγιναν καλοί, οι καλοί γίνανε κακοί. Οπότε ομογενοποιείται το πράγμα. Είναι πρακτικά αδύνατον σε πάνω από 1.000 επεισόδια να μπορέσουν να κρατηθούν τα πράγματα… Παρόλα αυτά οι εξελίξεις είναι πολλές ακόμα, γιατί έχουν έρθει οι Κρητικοί και ανοίγουν κι άλλες ιστορίες στη σειρά.

Η παρουσία των Κρητικών επηρεάζει και τη ζωή του Στάθη, του ήρωα που υποδύεστε.

Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω, όλοι ανακατεύονται στα πράγματα.

Το παιδί της Ερωφίλης υπάρχει περίπτωση να δούμε ότι είναι του Στάθη;

Θα είχε ενδιαφέρον να ήταν, αλλά πόσα παιδιά να κάνει ο Στάθης; (Γελάει). Όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.

Ποιες εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς;

Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, λέω να μην το χαλάσω και να τα δούμε! Σίγουρα, θα υπάρξουν εξελίξεις με την Ασπασία και με την Ερωφίλη.

Θα είναι λυτρωτικό το τέλος του Στάθη στη σειρά;

Δεν ξέρω τι σημαίνει λυτρωτικό. Λυτρωτικό είναι το τέλος του καθενός σε μια τραγωδία. Εμείς δεν κάνουμε τραγωδία στην προκειμένη περίπτωση, κάνουμε μια δραματική σειρά. Θα ήθελα να έρθει η κάθαρση με την έννοια της, όπως θα την ήθελε ο θεατής. Ο ρόλος του Στάθη πιστεύω ότι θα τελειώσει ήσυχος από έρωτες.

Η Ιουλία ήταν ο μεγάλος του έρωτας;

Σίγουρα. Αν το κάναμε ταινία, νομίζω ότι η ιστορία του Στάθη τελειώνει εκεί που θέλει να παντρευτεί με την Ιουλία και τραυματίζεται η Αρετή στο τροχαίο και ματαιώνεται ο γάμος τους. Κάπου στο δεύτερο κύκλο συνέβη αυτό. Αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας του Στάθη και νομίζω αυτή ήταν και η ιστορία, η οποία «τράβηξε» τη σειρά. Ήταν ένα από τα παθιασμένα ζευγάρια.

Αν γράφατε εσείς το φινάλε του Στάθη, ποιο θα ήταν;

Δεν ξέρω, να… εξαϋλωθεί; (Γελάει) Δεν ξέρω, δε με απασχόλησε ποτέ. Δεν το ‘χω σκεφτεί ποτέ και δεν με προβληματίζει κιόλας. Δηλαδή, με την καλή έννοια, δεν με νοιάζει. Ας είναι το τέλος όπως θέλει. Υπηρετώ το σενάριο όποιο κι αν είναι αυτό.

Παρεμβάσεις και αυτοσχεδιασμοί στο σενάριο δεν υπάρχουν;

Όχι, όχι. Εντάξει, σε επίπεδο κουβέντας μπορεί και να υπήρξαν στον 1ο, 2ο, 3ο κύκλο λέγαμε κάποια πράγματα σαν ιδέες, άλλα τα κρατούσαν κι άλλα όχι. Ήταν περισσότερο σαν σχόλια ας πούμε, τύπου «μήπως να το κάναμε έτσι;», «μήπως να το βλέπαμε αλλιώς;». Οι άξονες του σεναρίου όμως είναι προδιαγεγραμμένοι.

Μετά από πέντε χρόνια, πώς είναι οι σχέσεις με τον Αντρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου;

Η σχέση μου και με τους τρεις είναι πολύ καλή. Ξεκινήσαμε έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι εμείς οι πέντε – δέκα άνθρωποι κάναμε μία επιτυχία και στο τέλος είμαστε σαν μια οικογένεια. Και εντάσεις θα ‘χεις, και διαφωνίες θα ‘χεις και… μούτρα καμιά φορά θα ‘χεις, γιατί είναι πάρα πολύς ο καιρός. Αλλά όλα λύνονται, όπως σε κάθε οικογένεια. Πέντε χρόνια είναι… πάρα πολύς καιρός. Μια μικρή ζωή.

Τις διαφωνίες και τις εντάσεις πώς τις ξεπερνάτε;

Με καλή διάθεση. Είναι καλή η πρόθεση όλων απέναντι στον άλλον. Οπότε, τις ξεπερνάμε, όπως και στο σπίτι μας. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι προσωπικό. Δηλαδή ό,τι έτυχε να προκύψει, προέκυψε από την αγωνία για να είναι καλύτερη η δουλειά. Δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε.

Μετά τη «Γη της ελιάς» ποια είναι τα σχέδιά σας;

Νομίζω ότι θα χρειαστώ λίγο χρόνο ξεκούρασης, γιατί είναι πάρα πολύ επίπονο αυτό το οποίο κάνουμε πέντε χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολλά τα επεισόδια. Είναι καθημερινό, που σημαίνει ότι είναι 10ώρες την ημέρα στο γύρισμα, συν το διάβασμα, συν το θέατρο.

Θα σας δούμε και στη νέα σειρά του Αντρέα Γεωργίου, του Κούλλη Νικολάου και της Βάνας Δημητρίου, τις «Μπλε ώρες»;

Όχι, δε θα είμαι στις Μπλε ώρες», εξ όσων γνωρίζω. Αν μου γινόταν πρόταση θα το συζητούσα. Αλλά δεν έχει νόημα να συζητάμε για κάτι που δε θα γίνει.

Θα λέγατε «ναι» σε μία νέα τηλεοπτική πρόταση ή προτιμάτε να πάρετε αποστάσεις για λίγο από το μέσο;

Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω 100%. Νομίζω ότι θα έλεγα «ναι» αν ήταν κάτι ωραίο. Θα το έκανα. Ούτως ή άλλως θα είμαι στην Ελλάδα πια. Δε θα χρειάζεται να πηγαινοέρχομαι, οπότε θα είναι πιο εύκολο.

Η παράσταση «Ζορμπάς»

Θεατρικά, θα πρωταγωνιστήσετε στην παράσταση «Ζορμπάς» στη Θεσσαλονίκη. Πείτε μας δυο λόγια αυτή τη δουλειά…

Βεβαίως, αυτό το διάστημα τον περισσότερο χρόνο μου βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, διότι ετοιμάζουμε τον «Ζορμπά» στο θέατρο Μονής Λαζαριστών. Στις 7 Μαρτίου 2026 έχουμε πρεμιέρα. Είναι μία παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Την παράσταση σκηνοθετεί ο Λευτέρης Γιοβανίδης. Ο Νίκος Τσολενίδης θα κάνει τον ρόλο του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, η Μπέττυ Νικολέση τη Μαντάμ Ορτάνς και η Κλειώ Δανάη Οθωναίου τη χήρα. Είναι μία πολύ φιλόδοξη δουλειά και ελπίζουμε να πάει καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα κάνω τον Ζορμπά, είναι ρόλος που δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μου ζητηθεί να τον κάνω, αλλά είναι πολύ γοητευτικός, πολύ έντονος, εξωστρεφής. Ένας ρόλος χαρισματικός που λέμε, στη δουλειά μας.

Και ένας ρόλος κόντρα σε σας;

Όχι καθόλου κόντρα. Ο Ζορμπάς είναι η χαρά της ζωής. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι εγώ είμαι πάρα πολύ σοβαρός και πολύ βαρύς…

Η αλήθεια είναι ότι σας έχω στο μυαλό μου ως έναν άνθρωπο με πιο αυστηρό προφίλ…

Δεν είμαι αυστηρός. Σοβαρός είμαι. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει. Προσπαθώ πριν μιλήσω να σκέφτομαι, ας πούμε…

Πώς σας αρέσει να διασκεδάζετε, να χαλαρώνετε;

Γράφω μουσικές, παίζω με την κιθάρα μου, διαβάζω πολύ… Τέτοια πράγματα.

Το κίνημα metoo και οι αλλαγές

Πλέον έχει υπάρξει μία απόσταση από την περίοδο που ξεκίνησε το κίνημα metoo και γινόντουσαν οι καταγγελίες στο ΣΕΗ. Πιστεύετε ότι έχει αλλάξει ο χώρος του θεάτρου;

Δεν μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί. Έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις. Λίγο κανείς το σκέφτεται πια, αυτό εισπράττω.

Νιώθετε ότι παίξατε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό ως τότε πρόεδρος του Πειθαρχικού του ΣΕΗ;

Δε θα ήθελα να βάλω τον εαυτό μου ως πρόσωπο σε όλη αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Εμείς, όσοι ασχοληθήκαμε με το metoo εκείνη την περίοδο, ήμασταν άνθρωποι που έτυχε να βρεθούμε τη συγκεκριμένη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση. Θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος συνάδελφος πρόεδρος του Πειθαρχικού, θα μπορούσε να ήταν ένας άλλος συνάδελφος πρόεδρος του Σωματείου, οι οποίοι πιστεύω θα έκαναν ακριβώς το ίδιο που κάναμε και εμείς.

Θα αναλαμβάνατε ξανά αυτή τη θέση;

Δεν είναι στις προτεραιότητες μου. Ούτως ή άλλως σηκώσαμε πάρα πολύ βάρος. Τότε σηκώσαμε φορτίο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μας αναλογούσε, αλλά νομίζω ότι δε θα ξαναχρειαστεί να συμβεί κάτι ανάλογο, για τέτοια πράγματα τουλάχιστον. Δεν ακούγονται πράγματα και εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν καταγγελίες.

Εκτός από επιτυχημένος επαγγελματίας, είστε και πατέρας. Πώς έχει αλλάξει η πατρότητα τη ζωή σας;

Τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τις αλλαγές… Η κόρη μου είναι 10 και ο γιος μου είναι 20 ετών.

Καμαρώνετε τώρα;

Βέβαια και καμαρώνω. Έτσι, είναι οι οι γονείς, καμαρώνουν τα παιδιά τους και προσπαθούν να μην τα ενοχλούν.

Ο έρωτας έχει θέση στη ζωή σας;

Ο έρωτας πάντα έχει θέση στη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε, να τον εξαιρέσουμε από τη ζωή μας. Απλώς στο πέρασμα των χρόνων, βιώνεται με διαφορετικό τρόπο.

Η Eurovision και το YFSF

Θέλω να σας ρωτήσω και για τη Eurovision, καθώς πρόσφατα μάθαμε ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας…

Δεν με απασχολεί καθόλου η Eurovision. Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική, όχι με τη Eurovision. Δεν είναι ωραίο πράγμα να κρίνουμε, απλώς αυτό το είδος μουσικής δεν με αφορά. Δεν μου λέει κάτι. Δεν με συγκινεί, να το πω έτσι.

Στο YFSF πώς ήταν η εμπειρία; Επιστρέφει ξανά φέτος το σόου.

Ήταν πολύ διασκεδαστικό για όσους το έβλεπαν κι αρκετά απαιτητικό για μας που το κάναμε, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή συνθήκη να ξέρετε.

Θα τολμούσατε να βρεθείτε ξανά στη σκηνή του ως guest;

Θα σας πω όχι, αλλά αν έκαναν πρόταση για ένα guest, μάλλον θα το ‘κανα, γιατί έχει πλάκα.

Πρόσφατα, η Ματθίλδη Μαγγίρα απάντησε στον Τριαντάφυλλο που είπε ότι δε θα πήγαινε στο YFSF, γιατί δεν μπορεί να κάνει τον κλόουν. Ποια είναι η γνώμη σας;

Δε θέλω να το σχολιάσω. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω, καταρχάς το να είσαι κλόουν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι κανείς μας έφτασε ερμηνευτικά στο επίπεδο της ποιότητας ενός κλόουν. Δεν τα καταφέραμε κανείς μας από όσους έχουμε περάσει από τη σκηνή.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα;

Οι στόχοι είναι να είμαστε καλά. Εμείς, οι άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε. Όλοι οι άνθρωποι. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, να μπορούμε να φανταζόμαστε, να ονειρευόμαστε καινούργια πράγματα και στον βαθμό που θα μας αξιώσει ο… «Από πάνω» να τα υλοποιήσουμε.