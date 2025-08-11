Συμβαίνει τώρα:
Media

Ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Πέτρο Κουσουλό»
Ο Πέτρος Κουσουλός
Ο Πέτρος Κουσουλός

Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του, αναφέρει ο ΑΝΤ1 στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (11.08.2025) για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να
αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική
παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καταλήγει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo