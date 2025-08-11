Ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού

Με σημαντική εμπειρία στη δημοσιογραφική έρευνα και αξιοσημείωτες αποκαλύψεις επί των κοινωνικών, αστυνομικών και δικαστικών θεμάτων της επικαιρότητας, ο Πέτρος Κουσουλός αποτελεί έναν από τους πιο μαχητικούς δημοσιογράφους της γενιάς του, αναφέρει ο ΑΝΤ1 στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (11.08.2025) για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Έχοντας την ικανότητα να εντοπίζει την αποκλειστική είδηση, να διερευνά σε βάθος και να

αναδεικνύει τις κρυφές πτυχές των γεγονότων, ο Πέτρος Κουσουλός θα έχει μια δυναμική

παρουσία στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, καταλήγει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.