Ο πιο αδύναμος κρίκος: Έρχεται στο καθημερινό πρόγραμμα του Open, με τη Μαρία Μπακοδήμου

Με καυστικό χιούμορ, κλείσιμο ματιού και με βιτριολική ατάκα, η Μαρία Μπακοδήμου έρχεται στο OPEN, οικοδέσποινα του καθημερινού τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος».

Ο «Πιο αδύναμος κρίκος» είναι το format που έχει γίνει pop – culture φαινόμενο σε 46 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο για δεκαετίες. Τώρα επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση, με οικοδέσποινα τη Μαρία Μπακοδήμου. σε καινούρια εκδοχή, με νέους κανόνες και διαδικασία αλλά και υπερσύγχρονο, φωτεινό και ανανεωμένο πλατό. Η παρουσιάστρια θα βάλει τη δική της σφραγίδα, κορυφώνοντας την ένταση και την αγωνία.

Σε κάθε επεισόδιο, οι 8 παίκτες καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν γρήγορα και να πάρουν αποφάσεις υπό πίεση. Το κάθε λάθος μετράει και η ομάδα πρέπει να συντονιστεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται για να μην σπάσει η αλυσίδα.

Μόνο οι δυνατοί συνεχίζουν και στο τέλος κάθε γύρου οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αποφασίσουν ποιος δεν τα κατάφερε, ποιος δεν απέδωσε όπως έπρεπε, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος είναι ο «Πιο αδύναμος κρίκος».

Ο νικητής θα είναι μόνο ένας και θα κερδίσει έως και 10.000 ευρώ.