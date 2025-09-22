Ο Πύρρος Δήμας έδωσε την Ολυμπιακή δάδα στο «Cash or Trash» για 10.200 ευρώ – Η ενόχληση της ΕΟΕ

Ποδαρικό έμανε στην πρεμιέρα του Cash or Trash, ο Πύρρος Δήμας με την οικοδέσποινα Δέσποινα Μοιραράκη να τον υποδέχεται με μεγάλη χαρά και συγκίνηση.

Ο Πύρος Δήμας, προχώρησε σε μια αναδρομή στη σπουδαία καριέρα του, αναπολώντας τα τρία χρυσά και το ένα χάλκινο μετάλλιο που έχει κατακτήσει με τα γαλανόλευκα.

Λόγω της ιστορικής του σημασίας, ο Θάνος Λούδος παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να εκτιμήσει το αντικείμενο που είχε μπροστά του. Πρόκειται για τη δάδα που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας με έναν άλλον συναθλητή του και μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα από το Παναθηναϊκό Στάδιο στο Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκλεκτός καλεσμένος της πρώτης εκπομπής της σεζόν.

Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή περίμενε τον Ολυμπιονίκη και στο δωμάτιο των αγοραστών. Μάλιστα οι αγοραστές έδειξαν ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον κι ευαισθησία, όταν πληροφορήθηκαν ότι τα χρήματα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Τελικά η Ελομίδα Βισβίκη ένωσε τις δυνάμεις της με τον Άλεξ Σταυρίδη, δίνοντας από 5.100 ευρώ ο καθένας (10.200 ευρώ στο σύνολο), προσφορά που έκανε αμέσως δεκτή ο Πύρρος Δήμας.

Η προειδοποίηση από την ΕΟΕ

Την ενόχλησή της με την κίνηση του Πύρρου Δήμα, εξέφρασε σε επίστολή της η ΕΟΕ – πρόκειται για ένα ιερό κειμήλιο και σύμβολο του Ολυμπισμού, και σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), αλλά και τη σχετική εθνική νομοθεσία, απαγορεύεται ρητώς η εμπορική εκμετάλλευσή του, όπως τονίζεται.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα» αναφέρουν στην επιστολή προς τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή Δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Μάλιστα, στην επιστολή τονίζουν ότι ζητούν από τον σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος.

Καταλήγοντας, σημειώνουν πως η ΕΟΕ «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».