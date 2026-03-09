Ο Σταύρος Σβήγκος στο newsit.gr: Δεν σκέφτομαι τον γάμο – Το «Από ήλιο σε ήλιο» κι η σχέση με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου

Media

Ο Σταύρος Σβήγκος είναι από τους ταλαντούχους κι αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Φέτος, οι τηλεθεατές τον απολαμβάνουν στη νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο», που προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 22:00, καθώς και στο «Porto Leone», του ALPHA, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 23:30. 

Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε στο newsit.gr και αποκάλυψε τα πάντα για τον ρόλο του Γιάννη, που υποδύεται στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, αλλά και για τη μεταστροφή του τηλεοπτικού Χρόνη στο «Porto Leone». Παράλληλα, μίλησε για τις αξίες και αρχές με τις οποίες μεγάλωσε και γαλουχεί τον γιο του, ενώ εκμυστηρεύτηκε και όσα θαυμάζει στη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Τέλος, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι φέτος το καλοκαίρι θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Πέρσες» στην Επίδαυρο, κρατώντας τον ρόλο του Αγγελιοφόρου. 

Οι αποκαλύψεις για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο»

Σε απολαμβάνουμε στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο». Πώς νιώθεις που συνεργάζεσαι ξανά με τον σκηνοθέτη Βασίλη Τσελεμέγκο;

Με τον Βασίλη Τσελεμέγκο πια η σχέση μας έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι «έρωτας». Είμαι πολύ χαρούμενος όποτε δουλεύουμε μαζί έχουμε βρει έναν φοβερό κώδικα, μια φοβερή επικοινωνία. Είναι η τέταρτη χρονιά που συνεργαζόμαστε και η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να τον χάσω με τίποτα, γιατί πρώτα απ’ όλα είναι ακέραιος άνθρωπος. Πλέον επιλέγω και τους ανθρώπους που θα συνεργαστώ πέρα από την καλλιτεχνική τους αρτιότητα.

Είναι δύσκολο να βρεις στη δουλειά ανθρώπους που να ταιριάζετε και σε προσωπικό επίπεδο;

Κοίταξε, γενικότερα είμαι ένας αρκετά εύκολος άνθρωπος. Δέχομαι τον κάθε άνθρωπο με τον χαρακτήρα του, αρκεί να υπάρχει σεβασμός απ’ αυτόν προς όλους.

Επίσης συνεργάζεσαι ξανά και με τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, που ήσασταν στον «Έρωτα φυγά» και με τον Αλέκο Συσσοβίτη, που εκτός από τον «Φυγά», πρωταγωνιστείτε και στο «Porto Leone»…

Χαίρομαι πολύ και για τους δύο. Η Ντάνη Γιαννακοπούλου είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Ο Αλέκος Συσσοβίτης είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, φοβερός συνεργάτης, με μεγάλη ευγένεια μέσα του και χιούμορ. Το ίδιο και η Ντάνη! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέσα στην ομάδα του «Από ήλιο σε ήλιο» και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες όπως αυτή.

Πες μας περισσότερα για την ιστορία…

Η σειρά που ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα στην ΕΡΤ1, μας μεταφέρει στα περίχωρα της Αθήνας και στη Σέριφο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Βρισκόμαστε πάλι μετά από έναν πόλεμο, σε μια Ελλάδα τελείως νεόπλουτη, όπου οι καταστάσεις τις οποίες ζούνε οι άνθρωποι είναι δύσκολες και έχουν τις αντίστοιχες συμπεριφορές. Γίνονται σκληρά πράγματα κι ο θάνατος είναι πολύ πιο κοντά από ότι τον έχουμε σκεφτεί τώρα.

Οι άνθρωποι παρόλα αυτά συναισθηματικά παραμένουν ίδιοι. Η αγάπη, ο έρωτας και το δίκαιο. Η σειρά έχει να κάνει και με το δίκαιο του εργάτη. Δεν κερδίζει πάντα το δίκιο στους ανθρώπους, αλλά πάντα μας πονάει το άδικο. Η σειρά έχει πάρα πολλές παραλληλίες με το σήμερα. Βλέπε τη δολοφονία των Τεμπών ή το ότι όταν ένας ισχυρός κάνει το οτιδήποτε και δεν χρειάζεται καν να απολογηθεί ή να πληρώσει γι’ αυτό, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του μεροκάματου, μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος με τη δικαιοσύνη και να πρέπει να απολογηθεί. Οπότε, πραγματευόμαστε ουσιαστικά ίδιες καταστάσεις που ζούμε και σήμερα, απλά σε διαφορετική μορφή και σε διαφορετικά πλαίσια. Οι αλλαγές δεν είναι μεγάλες, μόνο το «περιτύλιγμα» είναι.

Στη σειρά υποδύεσαι τον Γιάννη, τι άνθρωπος είναι;

Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος μόνος του στον κόσμο και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί τις πράξεις του… Έχει χάσει και την ηθική του,αλλά και ο μόνος που μοχθεί στη δουλειά, που έχει επαφή με την πραγματικότητα, οπότε είναι και μηχανοποιημένος μέσα σε όλο το σύστημα. Γι’ αυτό λειτουργεί έτσι ο Γιάννης. Είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Οπότε δεν μπορεί να δώσει εύκολα τόπο στην οργή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτος τύψεις και ενοχές. Ένας βασανισμένος άνθρωπος ο οποίος δεν σημαίνει να φέρεται δίκαια, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να ξυπνήσει.

Θα παίξει ρόλο στον θάνατο του Περσέα. Θα μετανιώσει για την πράξη του;

Αυτό είναι λίγο spoiler τώρα… Ο Γιάννης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πράξεις του, οπότε θα πρέπει να διαλέξει πλευρά, κάποια στιγμή. Το ποια πλευρά θα πάρει είναι άλλο θέμα!

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος βασανισμένος που σπάει τα όρια της ηθικής. Εσύ τι άνθρωπος είσαι;

Είμαι ένας άνθρωπος που με θεωρώ ηθικό. Είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και το δίκαιο να μην συμφέρει εμένα, θα το υποστηρίξω. Είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκα μέσα σε μια οικογένεια με αρχές και μου μάθανε να αγαπάω πάνω απ’ όλα τα πάντα και να μην είμαι συμφεροντολόγος. Εγώ πλέον στα 40 μου προσπαθώ να  είμαι συνειδητός και να μην με καθορίζουνε τα έντονα αρνητικά συναισθήματα. Όταν έχω ένα αρνητικό συναίσθημα για τον οποιοδήποτε, θα προσπαθήσω με ειλικρίνεια να το συζητήσω μαζί του για να δω αν είναι δικό μου το λάθος, δικό του, αν μας ενδιαφέρει να το λύσουμε ή να το αφήσουμε. Είναι αυτός ο τρόπος που λειτουργώ. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να με παίρνουν μπάλα τα συναισθήματά μου και η ορμή μου και να μην γνωρίζω τι κάνω. Θέλω να είμαι συνειδητός σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου λέξη, σε κάθε δίκαιο. 

Αυτά δίδασκες και στον γιο σου;

Προσπαθώ να δώσω στον γιο μου τις αρχές μου. Αν ένας άνθρωπος κινείται βάσει αρχών και ηθικής και σύμφωνα με το δίκαιο, πολλές φορές πέφτει θύμα άλλων. Είναι δείκτης ευφυΐας το δίκαιο και να λες «όχι», είναι πολύ σημαντικό να το μάθει ένα παιδί. Αν δεν ξέρω τι θα καταφέρει, πάντως θα γίνει τελείως ελεύθερος άνθρωπος.

Όλα αυτά τα έχεις καταφέρει μόνος ή μέσω ψυχοθεραπείας;

Μόνος μου, ψυχοθεραπεία έχω ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Στα 40 μου πάω κι έρχομαι και έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Να γνωρίζεις γιατί σου βγαίνει αυτό όταν σου συμβαίνει κάτι, ενώ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι ωραίο να διαχειρίζεσαι εσύ εσένα και να λειτουργείς έχοντας πλήρη συνείδηση του τι κάνεις.

Σκηνή από τη σειρά «Από ήλιο σε ήλιο»

To «Porto Leone» και η Επίδαυρος

Να πούμε και για τον ρόλο του Χρόνη στο «Porto Leone», που παίζεις; Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον ήρωα;

Βλέπουμε μια μεταστροφή του ρόλου. Για μένα ο Χρόνης σίγουρα δεν ξεκίνησε έτσι. Ήταν λίγο πιο αθώος στην αρχή. Τώρα του δώσανε και εξουσία και άρχισε να την εκμεταλλεύεται. Όπως κάνουν και οι άνθρωποι του 1890 και του 1960 αλλά και του 2026, επειδή η φτώχεια πάντα «θερίζει» και συνεχίζει να «θερίζει», με διαφορετικούς τρόπους.

Θα κάνει τα για να πετύχει τους στόχους του;

Ναι, οδηγείται σε τέτοιους δρόμους και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι που η απληστία τους κερδίζει βρίσκονται μπλεγμένοι σε καταστάσεις που δεν μπορούν να ξεφύγουν εύκολα.

Θα τον δούμε να παντρεύεται με τη Λένα;

Αυτά τώρα ας μην τα πούμε! Να τα δείτε. Θα πω μόνο ότι ο καθένας μας παίρνει αυτό που του αξίζει και στους ρόλους και στη ζωή.  Κάποιοι είναι πιο τυχεροί, κάποιοι πιο άτυχοι βέβαια.

Τι είναι αυτό που αγαπάς στην τηλεόραση, συγκριτικά με το θέατρο;

Νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές δουλειές το θέατρο και η τηλεόραση. Στο θέατρο και στην τηλεόραση αντιμετωπίζω τελείως διαφορετικά τις συνθήκες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι; Ότι και στις δύο δουλειές, αυτό που κάνουμε είναι να κατασκευάσουμε μια κοινωνία και ψυχοσύνθεση ενός χαρακτήρα. Απλά διαφέρει το μέσο. Η τηλεόραση μ' αρέσει πολύ γιατί ο φακός... καταγράφει την ψυχή. Οπότε είναι πολύ πιο άμεση η διαδικασία που έχω να κάνω εγώ στον ψυχισμό του κάθε χαρακτήρα. Μπαίνεις στον κόσμο του κάθε ήρωα με διακόπτη on - off. Δηλαδή με το "3, 2, 1" μπορεί ενώ κάνω χιούμορ με τον Βασίλη Τσελεμέγκο, να «πατάω ένα κουμπί» και να μεταφέρομαι σ' έναν άλλον κόσμο.

Στο θέατρο είναι άλλη διαδικασία. Θα κάνω δύο μήνες πρόβα, θα πάρω τον χρόνο μου πριν την παράσταση. Έχει μια ροή που δεν διακόπτεται. Οπότε μ' αρέσουν και οι δύο διαδικασίες αυτές. Αλλιώς είναι η δουλειά στην τηλεόραση και αλλιώς ο ρόλος που θα παίξω στην Επίδαυρο το καλοκαίρι. Είναι φοβερή πρόκληση για μένα να παίζω τον Αγγελιοφόρο στους «Πέρσες».

Θέλεις να μας πεις περισσότερα για την παράσταση που θα παίξεις στην Επίδαυρο;

Η παράσταση «Πέρσες» θα παρουσιαστεί στις 3 και στις 4 Ιουλίου στην Επίδαυρο. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου Θεοδωρίδη, η κίνηση της Ξένιας Θέμελη και θα παίζω με τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Θοδωρή Καταλειφό. Στο έργο θα κάνω τον Αγγελιοφόρο και είναι πολύ τιμητικό για μένα, είναι η πέμπτη νομίζω φορά που θα παίξω στην Επίδαυρο. Είναι κάτι που όσες φορές και να μου το έχουν προτείνει, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Είναι μια εβδομάδα μιας μαγικής διαδικασίας, εσωτερισμού και ένωσης με τη φύση, ένωση με πράγματα τα οποία, είναι έξω από την καθημερινότητά μου.

Σχετικά με την Επίδαυρο, έχουμε ακούσει πολλές «φωνές» να λένε ότι δεν πρέπει να παίζουν όλοι, παρά μόνο όσοι είναι ηθοποιοί. Ποια είναι η γνώμη σου;

Δεν έχω καμία γνώμη. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν καταπατάει την ελευθερία του άλλου, δε θα ορίσω εγώ τι θα κάνει κάποιος. Εφόσον θέλει να πάει να παίξει κάποιος που δεν είναι ηθοποιός, εμένα τι με αφορά δηλαδή; Θα μου πάρει τη θέση; Θα χάσω κάτι; Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι άλλες καταστάσεις... Άμα δεν σ' αρέσει είναι πολύ απλό, δεν πας. Δεν νομίζω ότι σε υποχρεώνει κανείς να δεις μια εκπομπή που δε θέλεις ή να πας σε μια παράσταση που δεν σου αρέσει ένας άνθρωπος.

Η Ντάνη Γιαννακοπούλου μαζί με τον Σταύρο Σβήγκο

Η σχέση με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου

Όταν ξεκίνησες την καριέρα σου φανταζόσουν τον εαυτό σου κάπως όπως είσαι σήμερα;

Κοίταξε, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος λύσσαγα, «σώνει και ντε» να γίνω ηθοποιός, ή να γίνω γνωστός. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και μ' αρέσει αρκετά. Θέλω να είμαι γεμάτος άνθρωπος. Δεν είχα ποτέ συγκεκριμένο στόχο. Εμένα με ενδιαφέρει να αγαπάω τον εαυτό μου για να μπορώ να αγαπήσω κι άλλους ανθρώπους. Η δουλειά με βοηθάει πάρα πολύ σ' αυτό γιατί κάνω ψυχοθεραπεία, κάνοντας ψυχανάλυση στους χαρακτήρες που έχω να υποδυθώ. Σίγουρα, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει άλλη δουλειά.

Είσαι ζευγάρι με την επίσης ηθοποιό, Γιολάντα Καλογεροπούλου, είναι ευκολότερο να συνυπάρχεις με έναν άνθρωπο του επαγγέλματος ή πιο περίπλοκο;

Κοίταξε, νομίζω δεν παίζει ρόλο το επάγγελμα, το θέμα είναι να υπάρχει ισορροπία και να είσαι δουλεμένος σαν άνθρωπος. Κι εσύ και η σύντροφός σου. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ανασφάλεια δημιουργείται ή υπάρχει σε μια σχέση, είναι επειδή δεν είναι καλά κάποιος με τον εαυτό του. Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου μπορείς να είσαι με τον οποιοδήποτε άνθρωπο.

Τι θαυμάζεις σε εκείνη;

Στη Γιολάντα θαυμάζω το πόσο δυναμικός άνθρωπος είναι, πόσο αγαπάει τον εαυτό της και πόσο καλή μητέρα είναι.

Ένας δεύτερος γάμος υπάρχει στα πλάνα σου ή είναι ένα «κεφάλαιο» που έχει κλείσει για σένα;

Δεν σκέφτομαι τον γάμο. Δεν υπάρχει ούτε στα πλάνα μου αλλά ούτε έχει βγει. Είναι κάτι το οποίο τη στιγμή που με ρωτάς, δεν χρειάζεται να συμβεί. Ούτε σκέφτομαι να ξαναμπώ στη διαδικασία, τουλάχιστον όχι ακόμα. Είμαι καλά.

 
 
 
 
 
Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yolanda kalogeropoulou (@yolanda.kalo)

Δυσκολεύεσαι να μιλάς για  την προσωπική σου ζωή;

Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν αφορά κανένα. Ξέρεις, είναι κάτι που αφορά αποκλειστικά εμένα και αυτούς που τη ζω. Δεν με αφορά κι εμένα το να διαβάσω για κάποιου άλλου την προσωπική του ζωή... Είναι δικαίωμα του καθενός, αρκεί να είναι καλός μ' αυτόν που είναι.

Η αγάπη για τη μουσική και η Eurovision

Στο τιμόνι της παρουσίασης εκπομπής θα σε ξαναβλέπαμε;

Δεν έχω συζητήσει κάτι σχετικό. Αν έρθει μία πρόταση που δεν καταπατά την ηθική μου, ναι, θα το έκανα, εννοείται. Και τώρα ετοιμάζω κάτι δικά μου πράγματα που με τον καιρό θα εμφανιστούνε. Θα είναι κάτι εντελώς δικό μου, σε δικό μου κανάλι ιντερνετικό και θα με εκφράζει στο 100%.

Θα γνωρίσουμε περισσότερο τον Σταύρο δηλαδή;

Ναι, αυτό που θα κάνω αφορά την αγάπη μου για την μουσική. Τώρα το ετοιμάζω, δεν ξέρω πότε θα βγει.

Είσαι λάτρης της μουσικής! Παρακολουθείς και Eurovision;

Eurovision δεν βλέπω η αλήθεια είναι, ειδικά όσο υπάρχει το Ισραήλ μέσα! Βλέπουμε ότι γενικότερα διαλέγουμε... Η Ρωσία δεν μπορεί να 'ναι μέσα αλλά το Ισραήλ είναι. Το κατάλαβες; Όλα αυτά σαν άνθρωπο με χαλάνε. Αν ήταν δίκαια τα πράγματα, θα έπρεπε να αποκλειστεί και το Ισραήλ ή να είναι και η Ρωσία εντός. Δεν γίνεται το ένα «παιδί» να είναι καλό, το άλλο κακό. Αλλά όλα αυτά είναι πολιτικές συζητήσεις που δεν μ' αρέσουν... Μπορεί, τα λόγια μου αυτά να εκνευρίσουν κάποιους, αλλά να θυμηθούν ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμά μου να πω την άποψη πάνω σ' αυτό, όταν με ρωτήσουν.

 

