Ο Σταύρος Σβήγκος στο newsit.gr: Δεν σκέφτομαι τον γάμο – Το «Από ήλιο σε ήλιο» κι η σχέση με τη Γιολάντα Καλογεροπούλου

Ο Σταύρος Σβήγκος είναι από τους ταλαντούχους κι αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Φέτος, οι τηλεθεατές τον απολαμβάνουν στη νέα δραματική σειρά εποχής της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο», που προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 22:00, καθώς και στο «Porto Leone», του ALPHA, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 23:30.

Ο Σταύρος Σβήγκος μίλησε στο newsit.gr και αποκάλυψε τα πάντα για τον ρόλο του Γιάννη, που υποδύεται στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, αλλά και για τη μεταστροφή του τηλεοπτικού Χρόνη στο «Porto Leone». Παράλληλα, μίλησε για τις αξίες και αρχές με τις οποίες μεγάλωσε και γαλουχεί τον γιο του, ενώ εκμυστηρεύτηκε και όσα θαυμάζει στη σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου. Τέλος, ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι φέτος το καλοκαίρι θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Πέρσες» στην Επίδαυρο, κρατώντας τον ρόλο του Αγγελιοφόρου.

Οι αποκαλύψεις για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1, «Από ήλιο σε ήλιο»

Σε απολαμβάνουμε στη νέα σειρά της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο». Πώς νιώθεις που συνεργάζεσαι ξανά με τον σκηνοθέτη Βασίλη Τσελεμέγκο;

Με τον Βασίλη Τσελεμέγκο πια η σχέση μας έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι «έρωτας». Είμαι πολύ χαρούμενος όποτε δουλεύουμε μαζί έχουμε βρει έναν φοβερό κώδικα, μια φοβερή επικοινωνία. Είναι η τέταρτη χρονιά που συνεργαζόμαστε και η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να τον χάσω με τίποτα, γιατί πρώτα απ’ όλα είναι ακέραιος άνθρωπος. Πλέον επιλέγω και τους ανθρώπους που θα συνεργαστώ πέρα από την καλλιτεχνική τους αρτιότητα.

Είναι δύσκολο να βρεις στη δουλειά ανθρώπους που να ταιριάζετε και σε προσωπικό επίπεδο;

Κοίταξε, γενικότερα είμαι ένας αρκετά εύκολος άνθρωπος. Δέχομαι τον κάθε άνθρωπο με τον χαρακτήρα του, αρκεί να υπάρχει σεβασμός απ’ αυτόν προς όλους.

Επίσης συνεργάζεσαι ξανά και με τη Ντάνη Γιαννακοπούλου, που ήσασταν στον «Έρωτα φυγά» και με τον Αλέκο Συσσοβίτη, που εκτός από τον «Φυγά», πρωταγωνιστείτε και στο «Porto Leone»…

Χαίρομαι πολύ και για τους δύο. Η Ντάνη Γιαννακοπούλου είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Ο Αλέκος Συσσοβίτης είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, φοβερός συνεργάτης, με μεγάλη ευγένεια μέσα του και χιούμορ. Το ίδιο και η Ντάνη! Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέσα στην ομάδα του «Από ήλιο σε ήλιο» και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες όπως αυτή.

Πες μας περισσότερα για την ιστορία…

Η σειρά που ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα στην ΕΡΤ1, μας μεταφέρει στα περίχωρα της Αθήνας και στη Σέριφο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Βρισκόμαστε πάλι μετά από έναν πόλεμο, σε μια Ελλάδα τελείως νεόπλουτη, όπου οι καταστάσεις τις οποίες ζούνε οι άνθρωποι είναι δύσκολες και έχουν τις αντίστοιχες συμπεριφορές. Γίνονται σκληρά πράγματα κι ο θάνατος είναι πολύ πιο κοντά από ότι τον έχουμε σκεφτεί τώρα.

Οι άνθρωποι παρόλα αυτά συναισθηματικά παραμένουν ίδιοι. Η αγάπη, ο έρωτας και το δίκαιο. Η σειρά έχει να κάνει και με το δίκαιο του εργάτη. Δεν κερδίζει πάντα το δίκιο στους ανθρώπους, αλλά πάντα μας πονάει το άδικο. Η σειρά έχει πάρα πολλές παραλληλίες με το σήμερα. Βλέπε τη δολοφονία των Τεμπών ή το ότι όταν ένας ισχυρός κάνει το οτιδήποτε και δεν χρειάζεται καν να απολογηθεί ή να πληρώσει γι’ αυτό, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι του μεροκάματου, μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος με τη δικαιοσύνη και να πρέπει να απολογηθεί. Οπότε, πραγματευόμαστε ουσιαστικά ίδιες καταστάσεις που ζούμε και σήμερα, απλά σε διαφορετική μορφή και σε διαφορετικά πλαίσια. Οι αλλαγές δεν είναι μεγάλες, μόνο το «περιτύλιγμα» είναι.

Στη σειρά υποδύεσαι τον Γιάννη, τι άνθρωπος είναι;

Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος μόνος του στον κόσμο και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογεί τις πράξεις του… Έχει χάσει και την ηθική του,αλλά και ο μόνος που μοχθεί στη δουλειά, που έχει επαφή με την πραγματικότητα, οπότε είναι και μηχανοποιημένος μέσα σε όλο το σύστημα. Γι’ αυτό λειτουργεί έτσι ο Γιάννης. Είναι μια πολύ μικρή κοινωνία. Οπότε δεν μπορεί να δώσει εύκολα τόπο στην οργή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτος τύψεις και ενοχές. Ένας βασανισμένος άνθρωπος ο οποίος δεν σημαίνει να φέρεται δίκαια, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να ξυπνήσει.

Θα παίξει ρόλο στον θάνατο του Περσέα. Θα μετανιώσει για την πράξη του;

Αυτό είναι λίγο spoiler τώρα… Ο Γιάννης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πράξεις του, οπότε θα πρέπει να διαλέξει πλευρά, κάποια στιγμή. Το ποια πλευρά θα πάρει είναι άλλο θέμα!

Ο Γιάννης είναι άνθρωπος βασανισμένος που σπάει τα όρια της ηθικής. Εσύ τι άνθρωπος είσαι;

Είμαι ένας άνθρωπος που με θεωρώ ηθικό. Είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και το δίκαιο να μην συμφέρει εμένα, θα το υποστηρίξω. Είμαι ένας άνθρωπος που γεννήθηκα μέσα σε μια οικογένεια με αρχές και μου μάθανε να αγαπάω πάνω απ’ όλα τα πάντα και να μην είμαι συμφεροντολόγος. Εγώ πλέον στα 40 μου προσπαθώ να είμαι συνειδητός και να μην με καθορίζουνε τα έντονα αρνητικά συναισθήματα. Όταν έχω ένα αρνητικό συναίσθημα για τον οποιοδήποτε, θα προσπαθήσω με ειλικρίνεια να το συζητήσω μαζί του για να δω αν είναι δικό μου το λάθος, δικό του, αν μας ενδιαφέρει να το λύσουμε ή να το αφήσουμε. Είναι αυτός ο τρόπος που λειτουργώ. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να με παίρνουν μπάλα τα συναισθήματά μου και η ορμή μου και να μην γνωρίζω τι κάνω. Θέλω να είμαι συνειδητός σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου λέξη, σε κάθε δίκαιο.

Αυτά δίδασκες και στον γιο σου;

Προσπαθώ να δώσω στον γιο μου τις αρχές μου. Αν ένας άνθρωπος κινείται βάσει αρχών και ηθικής και σύμφωνα με το δίκαιο, πολλές φορές πέφτει θύμα άλλων. Είναι δείκτης ευφυΐας το δίκαιο και να λες «όχι», είναι πολύ σημαντικό να το μάθει ένα παιδί. Αν δεν ξέρω τι θα καταφέρει, πάντως θα γίνει τελείως ελεύθερος άνθρωπος.

Όλα αυτά τα έχεις καταφέρει μόνος ή μέσω ψυχοθεραπείας;

Μόνος μου, ψυχοθεραπεία έχω ξεκινήσει τα τελευταία 5 χρόνια. Στα 40 μου πάω κι έρχομαι και έχει πολύ ενδιαφέρον να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Να γνωρίζεις γιατί σου βγαίνει αυτό όταν σου συμβαίνει κάτι, ενώ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι ωραίο να διαχειρίζεσαι εσύ εσένα και να λειτουργείς έχοντας πλήρη συνείδηση του τι κάνεις.