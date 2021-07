Ο Χιου Τζάκμαν νόμιζε ότι το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον γράφτηκε για τον ίδιο. «Ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού μπορεί να μην είναι «you» (εσύ) αλλά το όνομά μου «Hugh», λέει, αστειευόμενος, ο διάσημος ηθοποιός.

Συγκεκριμένα, ο Χιου Τζάκμαν θυμήθηκε με χαριτωμένο τρόπο την περίοδο που ως έφηβος, έπεισε τον εαυτό του ότι η επιτυχία της Γουίτνεϊ Χιούστον του 1992 «I Will Always Love You» είχε αποδέκτη τον ίδιο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο 52χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε ότι ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού μπορεί να μην είναι «you» (εσύ) αλλά το όνομά του «Hugh».

«Παρεμπιπτόντως, ακούστε τον τελευταίο στίχο του I Will Always Love You της Γουΐτνεϊ Χιούστον. Στην πραγματικότητα λέει Hugh. Η τελευταία λέξη είναι Hugh» πρόσθεσε.

«Λοιπόν, έπεισα τον εαυτό μου γι αυτό όταν ήμουν 15», ανέφερε ο διάσημος Αυστραλός ηθοποιός.

«Είπα στον νεότερο εαυτό μου ότι η Γουίτνεϊ Χιούστον τραγουδούσε σε εμένα. Ίσως το πιστεύω ακόμα», τόνισε.

Στο βίντεο ο Χιου Τζάκμαν τραγουδά την αρχή του ρεφρέν του τραγουδιού και μετά ξεσπάει σε γέλια.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ