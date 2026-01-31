Ο Χρήστος Μάστορας είναι η μεγάλη έκπληξη στον εθνικό τελικό της Eurovision

Ο Χρήστος Μάστορας συμφώνησε και θα εμφανιστεί στον εθνικό τελικό της Eurovision, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει ένα νέο τραγούδι του, αλλά και ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, που τον καθιέρωσαν στην εγχώρια δισκογραφία.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» και το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα, ο πετυχημένος τραγουδιστής θα κάνει μια guest εμφάνιση στον εθνικό τελικό της Eurovision, για περίπου 15 λεπτά. «Σε ένα φοβερό πρόγραμμα, το οποίο ετοιμάζει ο παραγωγός του, Γιώργος Κυβέλος και θα περιλαμβάνει τις μεγάλες του επιτυχίες, ξένα τραγούδια αλλά και κομμάτια με άρωμα Εurovision» είπε ο δημοσιογράφος.

«Θα ολοκληρώσει την εμφάνισή του με το τραγούδι Μαργαρίτα το οποίο θα το ακούσουμε για πρώτη φορά live», είπε ο Αλέξης Μίχας για την εμφάνιση του Χρήστο Μάστορα.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και απόσπασμα από το 2010, όταν ο Χρήστος Μάστορας είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Τη χρονιά εκείνη, την ελληνική εκπροσώπηση είχε κερδίσει τελικά ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος ανέλαβε την αποστολή στη διεθνή διοργάνωση.

Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.