Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν βλέπω πια τους «Δύο ξένους», νομίζω ότι μου άλλαξαν τη ζωή

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής», πρόσθεσε ο γνωστός ηθοποιός
Οδυσσέας Σταμούλης
O Οδυσσέας Σταμούλης / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Οι “Δυο ξένοι” παίζονται συνεχώς σε επανάληψη και, μάλιστα, όχι μόνο μια φορά τον χρόνο», τόνισε σε νέα του συνέντευξη ο Οδυσσέας Σταμούλης

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την αναγνώριση που ήρθε μέσα από τη σειρά «Δυο ξένοι» αλλά και τις συνεργασίες που συνάντησε στην καλλιτεχνική του διαδρομή. Ο Οδυσσέας Σταμούλης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο την Πέμπτη (26.02.2026) στην ΕΡΤ1.

«Οι “Δυο ξένοι” παίζονται συνεχώς σε επανάληψη και, μάλιστα, όχι μόνο μια φορά τον χρόνο. Δηλαδή με το που τελειώνει μερικές φορές ξαναρχίζει αμέσως η προβολή. Εγώ δεν το βλέπω όμως πια», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

«Εγώ είμαι, φυσικά, αλλά μετά από κάποιο καιρό. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος, με την καλή έννοια, που κάθεται στο σπίτι του μετά από 30 χρόνια γάμου και ανοίγει το άλμπουμ του γάμου, βλέπει τον εαυτό του 25 χρονών και τώρα είναι 55.

Είναι ωραίο; Δηλαδή ωραίο είναι, είσαι εσύ αλλά…», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου σε παλαιότερες σειρές θυμάμαι τα όνειρα εκείνης της εποχής αλλά και πολλά θέλω να τα ξεχνάω. Δηλαδή άλλα τα θυμάμαι και άλλα τα ξεχνάω. Καλές συνεργασίες δεν γίνεται να έχεις πάντα γιατί θα σήμαινε ότι ξεκίνησες και ήταν όλοι φίλοι σου, κάτι που δεν γίνεται», συμπλήρωσε, επίσης, ο Οδυσσέας Σταμούλης στο «Στούντιο 4». 

«Οι “Δύο Ξένοι” μάλλον μου άλλαξαν τη ζωή», παραδέχτηκε παράλληλα ο γνωστός καλλιτέχνης, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο Οδυσσέας Σταμούλης σημείωσε: «Ο πατέρας μου ήταν περήφανος που ήμουν ηθοποιός».

