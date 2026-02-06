Συμβαίνει τώρα:
Media

Οι Αθώοι: Η νέα υπερπαραγωγή του Mega έκανε πρεμιέρα και ενθουσίασε το κοινό

H δραματική σειρά εποχής είναι βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη
To πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Οι Aθώοι»
To πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Οι Aθώοι»

«Οι Αθώοι», μία σειρά υψηλών προδιαγραφών πήρε τη θέση της στο πρόγραμμα του MEGA και υπόσχεται να κρατήσει συντροφιά στους τηλεθεατές κάθε Πέμπτη βράδυ, στις στις 22:20, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. 

H νέα υπερπαραγωγή, που είναι βασισμένη στο αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ξεκίνησε να προβάλλεται το βράδυ της Πέμπτης (05.02.2026) στο MEGA και το κοινό την υποδέχθηκε θερμά με αποθεωτικά σχόλια στο X (πρώην Twitter).

Η ιστορία αφορά τον Γιάννο, το νόθο παιδί ενός βιασμού, που παλεύει να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο που τον αντιμετωπίζει με καταφρόνια και καχυποψία. Τα βαθιά του αισθήματα για την όμορφη Μαργαρίτα τον οδηγούν σε μια εσωτερική μάχη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τη μοίρα.

Πρωταγωνιστές της σειράς είναι η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, ο Κώστας Νικούλι, ο Γιάννης Νιάρρος, ο Κίμων Κουρής, η Αμαλία Καβάλη, ο Γιώργος Στάμος, η Μαρία Καλλιμάνη, η Ελένη Ζιώγα, η Λουκία Μιχαλοπούλου και πολλοί ακόμα αγαπημένοι ηθοποιοί, ενώ το σενάριο υπογράφει η Ελένη Ζιώγα και τη σκηνοθεσία ο Νίκος Κουτελιδάκης και ο Άγγελος Κουτελιδάκης.

Το X αποθέωσε την πρεμιέρα των «Αθώων»

Οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού ήταν πολύ θετικές για το νέο αριστούργημα του MEGA και οι χρήστες του X (πρώην Twitter) κατέκλυσαν το δημοφιλές μέσο δικτύωσης με σχόλια σχετικά με τους «Αθώους» και τους πρωταγωνιστές.

«Συγχαρητήρια στο MEGA για τη νέα παραγωγή “Οι Αθώοι”. Πολύ δυνατή αρχή, εξαιρετικές ερμηνείες, ατμοσφαιρική μουσική επένδυση και κινηματογραφική εικόνα που αναβαθμίζει τη σειρά. Αναμένουμε τη συνέχεια», έγραψε ένας χρήστης του Χ.

«Εκπληκτική φωτογραφία, κινηματογραφική ατμοσφαιρική σκηνοθεσία», ανέφερε κάποιος άλλος.

«Μία Αρβανίτισσα που πέρασε θάλασσες και κόπους μεγάλωνε μόνη το νόθο παιδί της μετά τον βιασμό της. Διαθέτει τόσο όμορφες αρετές όσο και όψη, ηπειρωτικής καταγωγής. Μόλις άνοιξα το κλαμπ με τους φανς της νέας σειράς μας», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Δεν το πιστεύω ότι παίζουν ξανά μαζί Χριστίνα και Κώστας και θα απολαύσουμε την μοναδική χημεία τους», έγραφε ένα άλλο σχόλιο.

«Δεν είστε έτοιμοι για τον Γιάννη Νιάρρο. Ερμηνειάρα, μόνο αυτό θα πω», ήταν ένα άλλο σχόλιο.

«Τι υπέροχα πλάνα», ήταν ένα άλλο σχόλιο.

«Εξαιρετικά πλάνα με το καλησπέρα. Άντε, καλή μας αρχή», έγραψε κάποιος άλλος. 

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

 Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Πέμπτη, στις 22:20 στο MEGA.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
103
102
101
75
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo