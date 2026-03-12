Οι χρήστες του X αποθεώνουν τον Akyla μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο κλιπ για το «Ferto»

Το βίντεο κλιπ για το «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει φέτος την χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision, κυκλοφόρησε μόλις χθες (11/3/26).

Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, οι χρήστες του X είχαν αφήσει αμέτρητα σχόλια για τον Akyla, το τραγούδι και φυσικά το νέο βίντεο.

Οι περισσότεροι έκαναν αποθεωτικά σχόλια, τόσο για το βίντεο κλιπ, όσο και για τον Akyla…

Ακύλα τι θα κάνεις στην eurovision.

Θραύση #Eurovisiongr pic.twitter.com/mUgGrFcJcu — Εμένα με λένε Όλγα Μαρκάτου διέσχισα (@OlgaMarkatou3) March 11, 2026

Μου αρέσει που έχουν προσέξει σ

τις λεπτομέρειες. Στην Πλατεία Μοναστηρακίου, μεταξύ των περαστικών που ρίχνουν κέρματα στον Ακύλα είναι ένας έγχρωμος και στα αριστερά ένα ζευγάρι ανδρών που περπατούν χέρι χέρι. Πολύ γλυκό και πανέξυπνο #Eurovisiongr #FERTO pic.twitter.com/4j5N6LqF3s — Η Αβυσσαλέα (@avyssalea) March 11, 2026

«Το τραγούδι μιλά για την απληστία και την υπερκατανάλωση – για τη διαρκή ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε πάντα περισσότερα, συχνά προσπαθώντας να καλύψουμε τα κενά που αφήνουν η στέρηση και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες της παιδικής ηλικίας» έγραψε ο Akylas κάτω από το βίντεο κλιπ.

«Είμαι πολύ συγκινημένος που ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο» συμπλήρωσε ο ίδιος, σε σχόλιό του, στο βίντεο κλιπ…