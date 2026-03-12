Media

Οι χρήστες του X αποθεώνουν τον Akyla μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο κλιπ για το «Ferto»

Ο Akylas, σχολιάζοντας το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, δήλωσε συγκινημένος από αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του
Akylas
Akylas / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Το βίντεο κλιπ για το «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει φέτος την χώρα μας στον διαγωνισμό της Eurovision, κυκλοφόρησε μόλις χθες (11/3/26).

Μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, οι χρήστες του X είχαν αφήσει αμέτρητα σχόλια για τον Akyla, το τραγούδι και φυσικά το νέο βίντεο. 

Οι περισσότεροι έκαναν αποθεωτικά σχόλια, τόσο για το βίντεο κλιπ, όσο και για τον Akyla…

«Το τραγούδι μιλά για την απληστία και την υπερκατανάλωση – για τη διαρκή ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε πάντα περισσότερα, συχνά προσπαθώντας να καλύψουμε τα κενά που αφήνουν η στέρηση και οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες της παιδικής ηλικίας» έγραψε ο Akylas κάτω από το βίντεο κλιπ. 

«Είμαι πολύ συγκινημένος που ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο» συμπλήρωσε ο ίδιος, σε σχόλιό του, στο βίντεο κλιπ…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
96
87
66
61
Media: Περισσότερα άρθρα
Πέτρος Κωστόπουλος: Τα λεφτά που ακουμπούσαν στην Ελένη Μενεγάκη για τοποθέτηση προϊόντος είτε έκανε 25% είτε 10% δεν υπήρχαν
««Αν έκανα μια βλακεία ήταν ότι άρχισα κι έχωνα, κι έχωνα. Δεν έμεινε τίποτα. Ούτε σπίτια, ούτε λεφτά που είχα μαζεμένα», είπε για το τέλος της «αυτοκρατορίας» τους στα media
Πέτρος Κωστόπουλος και Ελένη Μενεγάκη
Newsit logo
Newsit logo