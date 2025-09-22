Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι αποκαλύψεις για το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και η εξομολόγηση για την κόρη της

Η Πέγκυ Τριακαλιώτη έδωσε μία συνέντευξη με αφορμή την πρεμιέρα της νέα σειρά του ALPHA «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» και αναφέρθηκε στον ρόλο της, ενώ μίλησε και για την κόρη της.

Η γνωστή ηθοποιός, που υποδύεται την Θεοδώρα στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», τη μητέρα των 5 κοριτσιών που ξεδιπλώνονται οι ζωές του στο σίριαλ βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στην εκπομπή «Happy Day». Η Πέγκυ Τρικαλιώτη αναφέρθηκε στην εμπειρία των γυρισμάτων τονίζοντας ότι ήταν πολύ ωραία.

«Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Καταλαβαίναμε πολύ καλά ότι το υλικό που βγαίνει είναι από ένα επίπεδο και πάνω. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά», είπε προσθέτοντας: «Όταν έχεις ένα βιβλίο της Λένας Μαντά, το οποίο είναι ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί από πάρα πολύ κόσμο. Μιλάγαμε με τη Λένα και μου έλεγε πόσος πολύς κόσμος το έχει διαβάσει – δεν έχει σχέση μόνο με τις πωλήσεις – και πόσοι άνθρωποι το έχουν διαβάσει, πλάι σε αυτούς που το έχουν αγοράσει. Καταλαβαίναμε εξ αρχής ότι θα γίνει κάτι καλό».

«Πολύ ωραία το έχω βιώσει. Ήμασταν σε ένα συγκεκριμένο μέρος όλοι μαζί, σε ένα συγκεκριμένο συνεργείο, ενώ τα κορίτσια έχουν πολλά γυρίσματα σε πολλά διαφορετικά μέρη. Ο δικός μου ρόλος είναι στην αρχή και στο τέλος πολύ έντονος. Σε όλο το υπόλοιπο, έρχομαι ως μνήμη των κοριτσιών, τις στιγμές που χρειάζεται να τους πει κάτι η μαμά τους, κάτι να θυμηθούν, κάτι να σκεφτούν, μες στην καθημερινή ζωή τους. Γιατί έχει άλλη εποχή το σήμερα των κοριτσιών με το χθες των κοριτσιών. Το τελευταίο έρχεται σα μνήμη», δήλωσε ακόμα η Πέγκυ Τρικαλιώτη για τα γυρίσματα και τον ρόλο της.

Παράλληλα, η γνωστή καλλιτέχνιδα τόνισε ότι η σειρά δεν είναι πιστή μεταφορά του βιβλίου.

«Είναι φυσικό να μην είναι απολύτως πιστή. Όταν κάνεις κάποια αρκετά επεισόδια πάνω σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί να βάλεις π.χ ένα καινούργιο χαρακτήρα», ανέφερε η Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Η εξομολόγηση για την κόρη της

Επίσης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη μίλησε και για την 13χρονη κόρη της, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην εφηβεία.

«Η μικρή είναι 13 ετών και είναι στην εφηβεία. Φανταζόμουν ότι όσο μεγαλώνει θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά τελικά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θέλει μια ησυχία από εμένα και τον σύζυγό μου, θέλει μια αποδοχή των γεγονότων και της όποιας τρέλας και θυμού. Προσπαθώ κάπως να κατεβάσω τους τόνους τους δικούς μου, βάζοντας πάντα όρια. Παλιά ήμουν πιο έντονη, τώρα δεν με παίρνει», ανέφερε η γνωστή ηθοποιός.