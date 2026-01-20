Πέτρος Κουσουλός, Βρεττός Βρεττάκος και Σταυρούλα Θεοχάρη καλεσμένοι απόψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 24:00, υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Πέτρο Κουσουλό, τον Βρεττό Βρεττάκο και τη Σταυρούλα Θεοχάρη και κάνει μαζί τους ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Ο Πέτρος Κουσουλός μοιράζεται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» την ικανοποίησή του για τη φετινή του ένταξη στο δυναμικό του ANT1, με τις εκπομπές «Αποκαλύψεις» και «Νύχτα Αποκαλύψεων», και παραδέχεται πως, παρά το αρχικό άγχος, νιώθει απόλυτα δικαιωμένος για την απόφασή του.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος μιλά με συγκίνηση για τον στενό του συνεργάτη, Θανάση Κατερινόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζει «δεύτερο πατέρα» του, ενώ αναφέρεται στον υγιή ανταγωνισμό του χώρου, αλλά και στις σοβαρές απειλές που έχει δεχθεί κατά καιρούς, τονίζοντας πως η καθαρή του συνείδηση είναι η ασπίδα του απέναντι σε κάθε φόβο. Παράλληλα, παραδέχεται πως αντιδρά έντονα μπροστά στην αδικία, δηλώνοντας, ωστόσο, έτοιμος να ζητήσει συγγνώμη αν κάνει λάθος. Τέλος, σχολιάζει τις υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και δηλώνει πως θα ήθελε να υπάρχει περισσότερη ανθρωπιά στην κοινωνία μας.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή μόδας Βρεττό Βρεττάκο, σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη. Ο δημιουργός που λατρεύουν να φορούν οι κορυφαίες stars παγκοσμίως, θυμάται τα παιδικά του χρόνια, εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με τη μόδα, αναπολεί τις σπουδές του στη Ρώμη, ενώ σοκάρει αποκαλύπτοντας πως αρνήθηκε πρόταση συνεργασίας από τον οίκο Dior.

Ο Βρεττός περιγράφει τη στιγμή που έλαβε μήνυμα από τον στυλίστα της Beyoncé, το οποίο αρχικά θεώρησε φάρσα, και μιλά με σεβασμό για την ευγένεια και την ταπεινότητα της παγκόσμιας star, με την οποία συνεργάζεται σταθερά μέχρι σήμερα. Παράλληλα, αναφέρεται στις συνεργασίες του με ινδάλματα, όπως η Jennifer Lopez, η Shakira, η Taylor Swift και η Rihanna, μοιράζεται το παρασκήνιο για τη δημιουργία που τελικά δεν φόρεσε η Madonna, αλλά και την επιθυμία του να ντύσει τη Charlize Theron. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής μιλά, επίσης, για τη νέα του συνεργασία με την Bjork και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει την Άννα Βίσση ανάμεσα στις διάσημες Ελληνίδες που έχει ντύσει. Τέλος, μοιράζεται πτυχές της προσωπικής του ζωής, μιλώντας με βαθιά τρυφερότητα για τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.





Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Σταυρούλα Θεοχάρη. Η όμορφη κομμώτρια από το Καρπενήσι, που κατέκτησε το Tik Tok με το ακαταμάχητο νάζι και την αυθεντικότητά της, περιγράφει πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τα social media, παραδέχεται πως στην αρχή ντρεπόταν για την προφορά της και μοιράζεται τη συγκίνησή της για την αγάπη του δέχεται από τον κόσμο.

Σε μία κατάθεση ψυχής η Σταυρούλα, μιλά για τη μάχη που έδωσε με τη νευρική ανορεξία, μετά από αρνητικά σχόλια για το βάρος της, ενώ αποκαλύπτει γιατί είπε «όχι» στην πρόταση για το φετινό «Survivor». Δηλώνει πως δεν θέλει να αφήσει το αγαπημένο της Καρπενήσι, όπου ονειρεύεται να ανοίξει το δικό της κομμωτήριο, και κλείνει τη βραδιά, παίζοντας με τον Γρηγόρη το ξεκαρδιστικό παιχνίδι «Ναι, με ακούτε;».

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης