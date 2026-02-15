Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Γαλήνη, με ένα πιστόλι στο χέρι, χτυπά την πόρτα της Αλεξάνδρας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στις 22:30.

Όσο η Αλεξάνδρα ξεκινά να ερευνά για τη γέννα της Λένας, ο Καπετανάκος προσπαθεί να εντοπίσει τα μυστικά της Ρίτας, ενώ µε τον Στελάρα αναζητούν τον Αντρέα που απουσιάζει από την προπόνηση. Η Άντζελα, φυγαδευμένη από εκείνον, του ζητάει να της βγάλει εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη.

Porto Leone – Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 32ο: Ο Ορέστης µε τον Βούλγαρη ψάχνουν να βρουν τον Γρηγόρη που αγνοείται µετά από όσα έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι, ενώ ο Γιάμαρης εξηγεί στην Γαλήνη γιατί της είχε αποκρύψει το παρελθόν της Άντζελας. Τα νέα που φτάνουν στο σπίτι της οικογένειας Βούλγαρη αλλάζουν τα πάντα. Ο Γιάμαρης προειδοποιεί την Αλεξάνδρα ότι µπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον της, ενώ ο Ηλίας προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του. Κάποιες ύποπτες κινήσεις της Ρίτας κάνουν τον Καπετανάκο να βάλει να την παρακολουθήσουν, ενώ η Κοραλία, στην προσπάθεια της να στείλει τα παιδιά της Βίκυς σε ένα ασφαλές μέρος, βρίσκει έναν απρόσμενο σύµµαχο.

Η Αλεξάνδρα αποκαλύπτει στον Καπετανάκο ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί του Στράτου και η Βούλα πηγαίνει στο σπίτι για να συναντήσει τον Ορέστη. Η Γαλήνη αποφασίζει να εκδικηθεί την Αλεξάνδρα για το κακό που έκανε στην οικογένειά της.

Porto Leone – Tρίτη 17 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 33ο: Η οικογένεια Βούλγαρη περνά δύσκολες ώρες… Η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει ένα πιστόλι και χτυπάει την πόρτα της Αλεξάνδρας. Ο Βούλγαρης ανάστατος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά.

Στο Πόρτο Λεόνε η Ντόρα ζητά από την Καίτη να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για τον Λάζαρο και η Φωφώ, ακόμα αναστατωμένη από τη συνάντησή της µε τον Μανώλη, προσπαθεί να τον δικαιολογήσει που δεν την αναγνώρισε. Η Βούλα βρίσκει ένα παράξενο σημείωμα κάτω από την πόρτα της, ενώ ο Χρόνης που ζήτησε να μάθει τα μυστικά της, βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καλά κρυμμένο. Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόμα άφαντη, όσο οι αστραπές καλύπτουν ένα φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει ένα φιλί της µε τον Σπύρο Γιάµαρη…

