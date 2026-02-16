Porto Leone – επόμενο επεισόδιο: Η Αλεξάνδρα ξεκινά να ερευνά για τη γέννα της Λένας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στo επεισόδιo που θα προβληθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 22:30.

Porto Leone – Tρίτη 17 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 33ο: Η οικογένεια Βούλγαρη περνά δύσκολες ώρες… Η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει ένα πιστόλι και χτυπάει την πόρτα της Αλεξάνδρας. Ο Βούλγαρης ανάστατος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά.

Όσο η Αλεξάνδρα ξεκινά να ερευνά για τη γέννα της Λένας, ο Καπετανάκος προσπαθεί να εντοπίσει τα μυστικά της Ρίτας, ενώ µε τον Στελάρα αναζητούν τον Αντρέα που απουσιάζει από την προπόνηση. Η Άντζελα, φυγαδευμένη από εκείνον, του ζητάει να της βγάλει εισιτήριο για τη Θεσσαλονίκη.

Στο Πόρτο Λεόνε η Ντόρα ζητά από την Καίτη να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για τον Λάζαρο και η Φωφώ, ακόμα αναστατωμένη από τη συνάντησή της µε τον Μανώλη, προσπαθεί να τον δικαιολογήσει που δεν την αναγνώρισε.

Η Βούλα βρίσκει ένα παράξενο σημείωμα κάτω από την πόρτα της, ενώ ο Χρόνης που ζήτησε να μάθει τα μυστικά της, βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που είχε καλά κρυμμένο.

Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόμα άφαντη, όσο οι αστραπές καλύπτουν ένα φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει ένα φιλί της µε τον Σπύρο Γιάµαρη…

