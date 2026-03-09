Porto Leone – επόμενο επεισόδιο: Η Γαλήνη και ο Γιάμαρης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο για την εξουδετέρωση της Αλεξάνδρας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 23:30.

Ο Βούλγαρης ξεσπά επί δικαίων και αδίκων και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προς το αδιέξοδο. Η Γαλήνη και ο Γιάμαρης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο για την εξουδετέρωση της Αλεξάνδρας και είναι τελικά η ίδια η Άντζελα που θα προσφερθεί να γίνει το εργαλείο τους. Την ίδια στιγμή, Βούλα και Ορέστης βρίσκονται αντιμέτωποι…

Porto Leone – Tρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 39ο: Τα κορίτσια του Πόρτο Λεόνε είναι αναγκασμένα να καλύψουν κάθε ίχνος των ενεργειών τους και θα πραγματοποιήσουν μια παράτολμη “επιχείρηση” με άγνωστη κατάληξη. Η Λένα, παρασυρμένη από το σχέδιο της Αλεξάνδρας, θα κάνει το βήμα που θα τη φέρνει μπροστά σε μία αναπάντεχη έκπληξη. Πληγωμένος βαθιά από την αλήθεια που ανακάλυψε, ο Βούλγαρης, ξεσπά επί δικαίων και αδίκων και συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του προς το αδιέξοδο. Η Γαλήνη και ο Γιάμαρης προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο για την εξουδετέρωση της Αλεξάνδρας και είναι τελικά η ίδια η Άντζελα που θα προσφερθεί να γίνει το εργαλείο τους. Την ίδια στιγμή, Βούλα και Ορέστης βρίσκονται αντιμέτωποι…

Συντελεστές