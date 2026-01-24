Porto Leone – spoiler: Η Αλεξάνδρα βάζει στο στόχαστρο τη Λένα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, θα δούμε την Αλεξάνδρα και τον Στελάρα να απάγουν τον γιο της Ασημίνας προκειμένου να την εκβιάσουν, ώστε να μάθουν την αλήθεια για την εγκυμοσύνη και τη γέννα της Λένας. Όταν η γυναίκα και ο γιος της αφήνονται ελεύθεροι, η πρώτη ξέρει ότι πρέπει άμεσα να ενημερώσει τη Γαλήνη.

Έτσι, αν και περασμένα μεσάνυχτα, πηγαίνει αμέσως να τη βρει στην οικεία Βούλγαρη. Την πόρτα ανοίγει μισοκοιμισμένη η Γίτσα, και η Ασημίνα τής ζητά να φωνάξει αμέσως την κυρά της. Πράγματι η Γαλήνη σηκώνεται από το κρεβάτι και, φανερά αναστατωμένη, κατευθύνεται στην πόρτα. Ο τρόπος που την κοιτάζει η Ασημίνα την παραξενεύει και καταλαβαίνει ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Εκείνη αμέσως της αποκαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα γνωρίζει για το παιδί που γέννησε η Λένα.

Τα λόγια της σοκάρουν τη Γαλήνη, που δεν ήθελε με τίποτα να αποκαλυφθεί αυτό το μυστικό. Αμέσως ζητά από την Ασημίνα να της πει όσα έμαθε και εκείνη παίρνει τον λόγο και της αποκαλύπτει ότι από κάπου η Αλεξάνδρα έμαθε την αλήθεια και στη συνέχεια άρπαξαν τον Κυριάκο, τον φίμωσαν, τον έδεσαν και απείλησαν ότι θα τον σκοτώσουν.

«Με ρώτησε αν την ξεγέννησα εγώ και αν το μωρό που έφερε στον κόσμο ήταν αγόρι ή κορίτσι», της εξηγεί η Ασημίνα και την παρακαλεί να μην την προδώσει. Η Γαλήνη τής υπόσχεται πως δεν θα το κάνει και στη συνέχεια την καληνυχτίζει.

Η ίδια όμως δεν αισθάνεται καθόλου καλά και δεν μπορεί να κλείσει μάτι. Είναι τρομοκρατημένη, μια και νιώθει ότι, μετά τον γιο της, απειλείται τώρα και η κόρη της από την Αλεξάνδρα.

Και πράγματι, η Αλεξάνδρα, όπως θα δούμε, βάζει στο στόχαστρό της τη Λένα, αφού πιστεύει ότι η κοπέλα γέννησε το παιδί του Στράτου. Έτσι, κάνει τα πάντα για να πλησιάσει τη Λένα και να μάθει την αλήθεια…