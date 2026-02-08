Porto Leone – spoiler: Η Γαλήνη θέλει να σκοτώσει την Αλεξάνδρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, η Αλεξάνδρα φρόντισε να καταστρέψει τον γάμο του Γρηγόρη και της Άντζελας. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από εκείνη τη μέρα και ειδικά ο Γρηγόρης, ο οποίος αγνοείται μετά από έγιναν στο γαμήλιο τραπέζι. Ο Ορέστης με τον Βούλγαρη ψάχνουν να τον βρουν, αλλά μάταια.

Την ίδια στιγμή, η Γαλήνη είναι διαλυμένη ψυχολογικά από όσα συνέβησαν. Μάλιστα, όταν συναντά τον Γιάμαρη του ζητάει εξηγήσεις εκείνος της λέει τους λόγους που της είχε αποκρύψει το παρελθόν της Άντζελας. Αμέσως μετά, ο αστυνόμος πηγαίνει και βρίσκει την Αλεξάνδρα και την προειδοποιεί πως μετά από όσα συνέβησαν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κατηγορία εναντίον της.

Η Αλεξάνδρα, όμως, δείχνει να αδιαφορεί μιας και αυτή τη στιγμή την απασχολεί κάτι πολύ πιο σημαντικό. Συγκεκριμένα, αποκαλύπτει στον Καπετανάκο ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί του Στράτου…

Από την άλλη, η οικογένεια Βούλγαρη συνεχίζει να περνάει δύσκολες στιγμές. Η Γαλήνη δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έκανε η Αλεξάνδρα και η εκδίκηση πλέον είναι μονόδρομος. Η γυναίκα λέει ψέματα στην Ασημίνα πως μετά από όσα έγιναν θέλει να βρει ένα πιστόλι για να το έχει για προστασία. Εκείνη την πιστεύει και τις επόμενες ώρες, κρυφά από όλους, της δίνει ένα όπλο που είχε στην κατοχή του ο γιος της. Η Γαλήνη αφού την ευχαριστεί, περιμένει να νυχτώσει για να πάει να λογαριαστεί μια και καλή με την Αλεξάνδρα.

Όταν έρχεται η κατάλληλη στιγμή βάζει το όπλο στην τσάντα της και αποχωρεί από το σπίτι. Προορισμός της είναι η οικεία Καπετανάκου. Όταν φτάνει εκεί, κρύβεται σε ένα σημείο και παρακολουθεί προσεκτικά, ώστε να βρει την κατάλληλη στιγμή να μπει στην πολυκατοικία. Οι ώρες περνούν και ο Βούλγαρης αναστατωμένος την ψάχνει σε όλον τον Πειραιά, αλλά δεν μπορεί να την βρει.

Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη μόλις βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία εισβάλλει μέσα στην πολυκατοικία. Μέσα στο διαμέρισμα βρίσκεται η Αλεξάνδρα, η οποία μιλάει στο τηλέφωνο με τον άντρα της. Ξαφνικά ακούει έναν θόρυβο και πηγαίνει προς την πόρτα.

Τη στιγμή όμως που η Γαλήνη έχει βγάλει το όπλο και είναι έτοιμη να χτυπήσει την πόρτα, ένα χέρι την τραβάει απότομα. Παρόλο που εκείνη προσπαθεί να ξεφύγει, δεν τα καταφέρνει… Έτσι, όταν η Αλεξάνδρα ανοίγει την πόρτα δεν βλέπει κανέναν. Ο Γιάμαρης έχει κλείσει το στόμα της Γαλήνης με το χέρι του και την έχει απομακρύνει από το σημείο προτού κάνει καμία τρέλα για την οποία μετά θα μετανιώσει.