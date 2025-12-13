Porto Leone – spoiler: Η Λένα χωρίζει τον Χρόνη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στα επόμενα επεισόδια του «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, η θλίψη έχει κυριεύσει τη Λένα που αισθάνεται ότι οφείλει στον Χρόνη μια ειλικρινή συζήτηση. Κάποια στιγμή, βρίσκεται στο καφενείο και φανερά αμήχανη περιμένει να δει αν ο Χρόνης θα αποδεχθεί την πρότασή της να συναντηθούν.

Εκείνος που είναι τσακισμένος από τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών, πηγαίνει τελικά στο καφενείο, προσπαθώντας να ξεπεράσει την ντροπή που νιώθει, καθώς τελευταία φορά που βρέθηκε εκεί μέθυσε για να πνίξει τον καημό του.

Η Λένα θέλει αμέσως να βγάλει τον Χρόνη, που της έχει φερθεί τόσο καλά, από τη δύσκολη θέση και έτσι αφαιρεί τη βέρα από το δάχτυλό της και την ακουμπάει στο τραπέζι. Ο Χρόνης πληγώνεται και μονολογεί πως η θεία της μεγαλώνει το παιδί της… Η κοπέλα του λέει πως ήθελε να του μιλήσει και να του πει την αλήθεια όταν παντρευόντουσαν. Ο Χρόνης όμως δεν την πιστεύει. Μάλιστα, του εξηγεί πως θα το έκανε γιατί θα ήθελε και τη βοήθειά του να διεκδικήσει το παιδί της.

Τα λόγια της πληγώνουν ακόμα περισσότερο τον Χρόνη, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι η Λένα βιαζόταν να παντρευτούν όχι γιατί τον αγαπούσε πραγματικά αλλά γιατί είχε άλλον σκοπό. Εκείνη του ζητάει συγνώμη και αρχίζει να του εξιστορεί όσα έχουν συμβεί. Ανάμεσα σε άλλα του αναφέρει πως ο πατέρα της έδωσε το παιδί και ήθελε να την αποκαταστήσει άμεσα, ενώ ο Χρόνης την ακούει καταρρακωμένος.

Συνειδητοποιεί πως τόσο καιρό ζούσε σε ένα ψέμα ενώ η Λένα του δίνει τη χαριστική βολή λέγοντας του πως είναι καλός άνθρωπος αλλά μαζί της δεν θα ζήσει όπως του αξίζει.