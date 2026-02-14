Porto Leone – spoiler: Ο Αντρέας δέχεται επίθεση και καταλήγει στο νοσοκομείο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Αντρέας, ο οποίος κρυφά από όλους – ειδικά από τους γονείς του – βρίσκεται στο πλευρό της Άντζελας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλο που το μυαλό του βρίσκεται συνεχώς σε εκείνη και στο πως θα καταφέρει να την κρατήσει ασφαλή, συνεχίζει κανονικά να δίνει το παρόν στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες της ομάδας. Όμως μια μέρα και συγκεκριμένα μια στιγμή είναι αρκετή για να πάρουν τα πράγματα απρόσμενη τροπή. Συγκεκριμένα όλα ξεκινούν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όπου η ένταση των παικτών κυριαρχεί.

Κάποια στιγμή, οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν έναν έντονο διαπληκτισμό με τον Αντρέα να δέχεται ξαφνικά ένα δυνατό σπρώξιμο με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει. Εκείνος σαστισμένος σηκώνεται αμέσως και φωνάζει κατά του αντιπάλου. Τότε όμως ο τελευταίος δείχνει πως δεν αστειεύεται και με φόρα αλλά και μεγάλη δύναμη τον χτυπάει στα πόδια. Η επίθεση που δέχεται ο Αντρέας είναι σκληρή και πέφτει ξανά κάτω ουρλιάζοντας από τον πόνο. Τότε όλοι οι συμπαίκτες του τρέχουν στο πλευρό του και φωνάζουν έναν γιατρό.

Το χτύπημα φαίνεται πως είναι σοβαρό μιας και ο ίδιος δεν μπορεί όχι να περπατήσει αλλά ούτε καν να σηκωθεί και να σταθεί στα πόδια του και τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα και ο Ηλίας μαθαίνουν για τον τραυματισμό του γιου τους και τρελαίνονται από αγωνία. Ειδικά η μητέρα του που από τότε που έχασε τον Στράτο πηγαίνει αμέσως το μυαλό της στο κακό, αλλά ο Ηλίας προσπαθεί να την ηρεμήσει. Γρήγορα οι γονείς του φτάνουν στο νοσοκομείο ενώ μαζί τους βρίσκεται και ο Στελάρας. Περιμένουν στου διαδρόμους του νοσοκομείου, ενημέρωση από τους γιατρούς αλλά και να δουν τον Αντρέα.

Τα επόμενα λεπτά είναι βασανιστικά με τον Ηλία να ζητά από τον Στελάρα να μάθει τα πάντα για τον νεαρό που χτύπησε τόσο άσχημα το παιδί του. Είναι δεδομένο πως θα φροντίσει να πληρώσει πολύ ακριβά αυτό που έκανε στον Αντρέα. Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει και ο γιατρός τους ενημερώνει πως ο Αντρέας έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό και οι ακτινογραφίες θα δείξουν την πορεία της κατάστασης.

Το μόνο σίγουρο, όπως τους λέει, είναι ότι συνήθως αυτί οι τραυματισμοί έχουν μεγάλη περίοδο αποκατάστασης. Άρα, ο Αντρέας μάλλον θα χάσει τη φετινή σεζόν. Η Αλεξάνδρα είναι έτοιμη να βάλει τα κλάματα ενώ ρωτάει ξανά και ξανά τον γιατρό πότε θα μπορέσει ο γιος της να παίξει μπάλα. Όμως εκείνος της ξεκαθαρίζει πως όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων και στη συνέχεια τους επιτρέπει να τον επισκεφθούν στο δωμάτιο.

Ο Αντρέας είναι καταβεβλημένος αλλά και πεσμένος ψυχολογικά. Οι γονείς του προσπαθούν να τον κάνουν να αισθανθεί καλύτερα, αλλά μάταια. Ξέρει πως τα πράγματα είναι δύσκολα και το μόνο που θέλει είναι η ησυχία του.