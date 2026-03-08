Porto Leone – spoiler: Ο Βούλγαρης παθαίνει εγκεφαλικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στο «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθεί ο Βούλγαρης, καθώς είναι στεναχωρημένος, πιεσμένος και πολύ προβληματισμένος. Κάποια στιγμή, ο οργανισμός του τον προδίδει και παθαίνει εγκεφαλικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι πέφτει αιμόφυρτος στο πάτωμα με τη Γαλήνη και τη Λένα να σοκάρονται από αυτή την εικόνα. Η γυναίκα προσπαθεί να σταθεί ψύχραιμη ενώ η Λένα αγωνιά για τη ζωή του πατέρα της. Ο Βούλγαρης μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο με την οικογένειά του να βρίσκεται εκεί περιμένοντας την ενημέρωση από τους γιατρούς. Εκεί βρίσκεται και ο Ορέστης αλλά και ο πατέρας της Γαλήνης.

Ευτυχώς ο Βούλγαρης ξεπερνά τον κίνδυνο αλλά πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για κάποιες μέρες, καθώς από το χτύπημα έχει έντονους πόνους. Εν τω μεταξύ η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Ορέστη να αναλάβει την εταιρεία για το διάστημα που ο πατέρας του δεν θα μπορεί. Όμως ο νεαρός αρνείται και έτσι η ακτοπλοϊκή εταιρεία διοικείται από τον συμφεροντολόγο Χρόνη.

Την ίδια στιγμή ο Αντρέας βλέπει ένα όνειρο με τον Στράτο, το οποίο τον προβληματίζει ιδιαίτερα. Εκείνος αναφέρει στη Ματίνα ότι είδε στον ύπνο του τον αδελφό του να του δίνει ένα χρυσό σταυρό και να του ζητάει να το πάρει και να το δώσει στον γιο του. Η Ματίνα συγκλονισμένη ακούει τον Αντρέα να της εξιστορεί όσα είδε και θεωρεί πως αυτό είναι ένα σημάδι, καθώς στα ρούχα του Στράτου είχε βρει πριν λίγες μέρες έναν χρυσό σταυρό. Αμέσως τον δίνει στον νεαρό, ο οποίος συνειδητοποιεί πως ήταν ίδιος με αυτόν που είδε στον ύπνο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντρέας αποφασίζει να τον κρατήσει και στη συνέχεια πηγαίνει στο νοσοκομείο για να δουν τον νάρθηκα που έχει. Ο Ηλίας αποφασίζει να τον συνοδεύσει και φτάνοντας εκεί, ο Αντρέας βλέπει τη Λένα. Οι δυο νέοι χαμογελούν με τον νεαρό να την ρωτά γιατί βρίσκεται στο νοσοκομείο. Η κοπέλα του εξηγεί πως νοσηλεύεται ο πατέρας της.

Όμως όταν ακούν τον Ηλία να πλησιάζει η Λένα αποπειράται να φύγει μιας και οι οικογένειες τους έχουν μεγάλη κόντρα. Όμως, τότε, ο Αντρέας την κρατάει απαλά από το χέρι για να μην φύγει και κλείνουν την πόρτα ενός δωματίου. Οι δυο τους μιλούν με την κοπέλα να είναι ανήσυχη αλλά να νιώθει μια περίεργη ασφάλεια και ηρεμία δίπλα του.

Τότε ο Αντρέας της λέει πως σκοπεύει να πηγαίνει στο καφενείο που σύχναζαν τα αδέρφια τους ώστε να περνάει λίγο τον χρόνο του τώρα που είναι τραυματισμένος. Στη συνέχεια βγάζει τον σταυρό του Στράτου από την τσέπη του, της τον δίνει στο χέρι και φεύγει. Η Λένα ξαφνιάζεται με την κίνησή του, αλλά δεν προλαβαίνει να αντιδράσει.

Την επόμενη μέρα ο Αντρέας πηγαίνει στο καφενείο και λίγο μετά εμφανίζεται εκεί η Λένα. Μόλις την αντικρίζει χαμογελάει και την πλησιάζει. Η κοπέλα αμήχανη του λέει πως είχε ανάγκη από μια βόλτα για να ξεσκάσει και τότε ο Αντρέας την ρωτάει αν ξέρει να παίζει μπιλιάρδο. Όταν εκείνη αρνείται, ο Αντρέας προσφέρεται να της μάθει.

Οι δυο τους έρχονται πολύ κοντά και δείχνουν πως απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου. Μάλιστα, η Λένα χαμογελάει μετά από καιρό και νιώθει έστω και για λίγες στιγμές ανέμελη…