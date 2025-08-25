Πρεμιέρα του Live News στο Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο

Θα μπορούσε μία ενημερωτική εκπομπή να αποτελεί θέμα συζήτησης αλλά και σημείο αναφοράς για τα θέματα που παρουσιάζει, αποκαλύπτει και αναλύει; Η απάντηση έχει δοθεί εδώ και πέντε σεζόν, από τότε που το «Live News» ξεκίνησε να μεταδίδεται καθημερινά στο Mega, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να δίνει τη δική του ξεχωριστή «ματιά» στην ενημέρωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι και την περσινή σεζόν το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο βρέθηκε ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης, θέση που έχει κατακτήσει από την πρώτη ημέρα της μετάδοσής του. Η επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του Mega επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά την κυριαρχία της, σημειώνοντας μέσο όρο 19,6% στο γενικό σύνολο και 15,4% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Το δημοσιογραφικό ένστικτο του Νίκου Ευαγγελάτου, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την ακρίβεια στη μετάδοση της καθημερινής ειδησεογραφίας, έχουν δημιουργήσει μία γερή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο «Live News» και τους τηλεθεατές.

Από σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, ο Νίκος Ευαγγελάτος θα βρίσκεται καθημερινά, στις 15:40, στο Mega, ανοίγοντας ξανά «παράθυρο στον κόσμο» και φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης.

Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της εκπομπής- ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.