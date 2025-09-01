Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Με την υποκριτική, με έναν τρόπο, σταματούσα να σκέφτομαι τον χρόνο

Για την καλλιτεχνική του διαδρομή καθώς και για όσα τον συγκινούν στην καθημερινότητα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης όταν βρέθηκε καλεσμένος του Ανδρέα Λαγού στην πρώτη εκπομπή για τον νέο κύκλο της “ΠΟΠ Μαγειρικής” στην ΕΡΤ το μεσημέρι της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου.

«Με έναν τρόπο σταματούσα να σκέφτομαι τον χρόνο. Σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή εργασία με έβαζες να κάνω ήθελα να φύγω στη μία ώρα. Οπότε μπορούσα να καθίσω 8-9-10 ώρες και να ξεχάσω να πάω σπίτι. Ήταν κι έναν κομμάτι αυτό, αλλά και πολλά άλλα που δε λέγονται πολύ εύκολα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Μόλις τελείωσα τη σχολή, ο Αντώνης Τέμπος με κάλεσε για να παίξω στη σειρά «Για μια θέση στον ήλιο» το 1999 στο Mega.

Με τον Σωτήρη Τσαφούλια, συναντηθήκαμε στον Κοινό Παρανομαστή και μετά ακολούθησε η σημαντική-ιστορική διαδρομή που κάναμε με το Έτερος Εγώ, τις Αινιγματικές παραλλαγές. Με τον Σωτήρη Τσαφούλια υπάρχει μια βαθιά αγάπη, φιλία κι εκτίμηση».

«Με συγκινεί η ευγένεια, η καλοσύνη, ο έρωτας, οι χειραψίες, οι αγκαλιές, η ανιδιοτέλεια – να μη σκέφτεσαι ότι είσαι το κέντρο του κόσμου-, τα θαύματα – αν τα πιστεύεις- και φυσικά με συγκινεί όταν βλέπω ότι καμιά φορά όταν οι άνθρωποι βλέπουμε ως δεδομένα και ότι είναι δεδομένο ότι αναπνέεις αύριο και βλέπω ανθρώπους που δυσκολεύονται ακόμα και γι’ αυτό, που την επόμενη μέρα ξεκινάνε και φτάνουν στο ακατόρθωτο.

Αυτό μου δίνει μεγάλη δύναμη και μου δίνει το κίνητρο να πιστεύω ότι αν θέλεις μπορείς να καταφέρεις τα πάντα» υπογράμμισε, ακόμα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.