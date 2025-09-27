Ρένια Λουιζίδου για την τηλεοπτική επιστροφή της σειράς «Το σόι σου»: Ήμουν από τους πιο σκεπτικούς

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ρένια Λουιζίδου και μίλησε τόσο για την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου» στον ALPHA όσο και για το από που εμπνεύστηκε το όνομα του γιου του.

Η γνωστή ηθοποιός το πρωί του Σαββάτου (27.09.2025) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και εξέφρασε δημοσίως τους ενδοιασμούς που είχε σχετικά με την αναβίωση της επιτυχημένης σειράς του παρελθόν. Το «Σόι σου» είχε αποκτήσει το δικό του κοινό και η Ρένια Λουιζίδου δεν ήταν σίγουρη αν η νέα απόπειρα θα πετύχει ξανά.

«Ο κόσμος έχει απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτήν την ταύτιση με το Σόι τη θωρώ ξεχωριστή. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς. Λες μήπως ήταν το momentum κι η στιγμή και σκέφτεσαι αν πετύχει ξανά», είπε η Ρένια Λουιζίδου για τη σειρά «Το σόι σου» που επιστρέφει φέτος στον ALPHA με νέα επεισόδια, ύστερα από οκτώ χρόνια διακοπής.

«Και τις ελληνικές ταινίες τις βλέπουμε στις επαναλήψεις, αλλά αν πας σήμερα να κάνεις ελληνική ταινία με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω… Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο κόσμος και λες μήπως χαλάσεις αυτό που προϋπήρχε. Επίσης, σαν καλλιτέχνες έχουμε την επιθυμία συνέχεια για κάτι άλλο. Πάλι είναι διαφορετική περίπτωση το “Σόι” και νοστάλγησα τη συνθήκη το πλατό με τη συγκεκριμένη ομάδα», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

Παράλληλα, η Ρένια Λουιζίδου αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο ονόμασε τον γιο της, Βίκτωρα.

«Ο άντρας μου ήταν της άποψης ότι δε θέλει αυτό που γίνεται στα σόγια, που είναι πέντε Νίκοι πέντε Θάνοι, πέντε Γιώργηδες. Ψάχναμε έτσι και αλλιώς ένα άλλο όνομα. Του πατέρα μου το όνομα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Λεγόταν Πελοπίδας και δημιουργούσε θέματα. Γελούσαν ακόμα και με εμάς όταν το λέγαμε στο σχολείο. Αποφασίσαμε να μην τον βγάλουμε έτσι.

Τελικά, η απόφαση ήρθε από… το PlayStation! Ψάχναμε κάτι να μην είναι τόσο σπάνιο και καταλήξαμε στο Βίκτωρας. Η ιδέα μου ήρθε από έναν ήρωα που έπαιζα στο PlayStation και τον έλεγαν Βίκτωρα. Μετά σκεφτήκαμε ότι σημαίνει και νικητής», δήλωσε η Ρένια Λουιζίδου.