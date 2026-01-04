Σεμίνα Διγενή – Γιώργος Παπαδάκης: Από την εκπομπή «3 στον αέρα» στο συγκινητικό αντίο της δημοσιογράφου

Σεμίνα Διγενή και Γιώργος Παπαδάκης συνεργάστηκαν στην ΕΡΤ, πριν ακόμα ο παρουσιαστής γίνει «θρύλος» της ελληνικής τηλεόρασης. Ήταν η εποχή που ο ίδιος έκανε τα πρώτα του βήματα μπροστά στις κάμερες και είχε καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Η εκπομπή «3 στον αέρα» ήταν μια καθημερινή ζωντανή, μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή και ο Γιώργος Παπαδάκης συνδεόταν συχνά με το κεντρικό στούντιο, από την αίθουσα σύνταξης, έδινε ρεπορτάζ και μιλούσε στο τηλέφωνο με κόσμο. Έδωσε από την πρώτη στιγμή το δικό του ξεχωριστό δημοσιογραφικό και τηλεοπτικό στίγμα. Κεντρική παρουσιάστρια ήταν η Σεμίνα Διγενή, με τους Νάσο Αθανασίου και Γιάννη Δημαρά να την πλαισιώνουν.

Η Σεμίνα Διγενή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη γράφοντας: Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δε θα τελειώσουν ποτέ». Την ανάρτηση συνόδευε και ένα βίντεο με την εκπομπή που έκαναν την Πρωτοχρονιά του 1987.

Οι δυο τους είχαν παραμείνει φίλοι από τη δεκαετία του ’80. Τότε που έγιναν γνωστοί σε ολόκληρη τη χώρα και έδιναν συνεντεύξεις σε περιοδικά της εποχής.

Την Πρωτοχρονιά του 1987, η ΕΡΤ παρουσίασε την εορταστική εκπομπή «3 στον αέρα» με τους δημοσιογράφους να υποδέχονται τραγουδιστές.

Από το 1992 μέχρι το 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης παρουσίαζε την πρώτη χρονολογικά και μακροβιότερη πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ελληνικής Τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα», από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.