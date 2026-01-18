Σίσσυ Χρηστίδου για Κυριάκο Μητσοτάκη: «Και το να είσαι γιος πρωθυπουργού μέχρι να γίνεις θα έπρεπε να έχει μεγάλη απόσταση»

Το δικό της σχόλιο σε όσα είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Μαρία Καρυστιανού έκανε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής (18/1) κατά την διάρκεια της εκπομπής της «Χαμογέλα και πάλι».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε χθες μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Μάνεση, μιλώντας μεταξύ άλλων και για το νέο κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, με την Σίσσυ Χρηστίδου να θέλει να πει την άποψή της πάνω στο θέμα κατά την διάρκεια της σημερινής εκπομπής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός ενός θύματος των Τεμπών μέχρι να γίνεις αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος. Αφήστε να δούμε πώς θα διανυθεί» υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εξαιτίας του συγκεκριμένου σχολίου η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε τον σχολιασμό στο πάνελ του «Χαμογέλα και Πάλι», επισημαίνοντας σε πρώτο πρόσωπο:

«Πώς θα διανυθεί… με όλο τον σεβασμό στον πρωθυπουργό μας αλλά και το να είσαι γιος πρωθυπουργού μέχρι να γίνεις πρωθυπουργός θα έπρεπε να έχει μεγάλη απόσταση αλλά τη διανύσατε. Μπορεί αυτή να είναι μεγαλύτερη απόσταση… να δούμε πώς θα διανυθεί. Συμφωνούμε».

«Γιατί πήρε αυτή τη θέση (ο πρωθυπουργός) προκαταβολικά; Για να μην πάνε οι αγρότες στη συνάντηση με υψηλές προσδοκίες; Τώρα δέχθηκε τη συνάντηση αφού ανακοινώθηκαν τα μέτρα, τότε γιατί πάμε στη συνάντηση, όταν προκαταβολικά λες “δεν έχω κάτι άλλο να σας δώσω”; Για να γνωριστούμε καλύτερα;», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια για το αγροτικό ζήτημα.