Snik: Ότι λάμπει, δεν είναι χρυσός, είναι όλα πιο φουσκωμένα από την πραγματικότητα

Στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρέθηκε χθες το βράδυ ο Snik, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League το βράδυ της Τρίτης (20.1.26). Λίγο πριν μπει στο γήπεδο, ο γνωστός τράπερ μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και την Ελένη Παπαδόγια.

«Πήγα με τη γυναίκα μου στο Ντουμπάι, είναι οι τελευταίες μας διακοπές πριν γεννήσει. Σε δύο μήνες γεννάμε, είναι όλα πολύ όμορφα. Δεν θα σας πω το φύλο του μωρού. Κάποια στιγμή θα κάνουμε τον γάμο, για τη βάφτιση λέμε πιο μετά», ανέφερε ο Snik αρχικά.

«Σιγά σιγά όλοι οι τράπερ βάζουμε μυαλό και από πέρυσι είμαστε πιο ενωμένοι. Ότι λάμπει, δεν είναι χρυσός, είναι όλα πιο φουσκωμένα από την πραγματικότητα», είπε μεταξύ άλλων ο δημοφιλής καλλιτέχνης.