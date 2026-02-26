Media

Σοφία Δανέζη: Επειδή έχω μάθει την ιστορία του Ακύλα, είναι συγκινητική η συμμετοχή του στην Eurovision

«Πραγματικά εύχομαι να μας το φέρει» δηλώνει η Σοφία Δανέζη
Σοφία Δανέζη
Φωτογραφία (αρχείου) Νίκος Ζότος

Τόσο στο ενδεχόμενο να βρεθεί και πάλι σε κάποιο τηλεοπτικό ριάλιτι όσο και στη συμμετοχή του Ακύλα στην Eurovision αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η πρώην παίκτρια του Big Brother, τραγουδίστρια Σοφία Δανέζη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» στον Alpha.

«Δεν θα ξαναπήγαινα στο Big Brother, όχι, τελειώσαμε, το ζήσαμε αυτό», ξεκαθάρισε η Σοφία Δανέζη, προσθέτοντας ωστόσο ότι: «Μου έχουν γίνει προτάσεις από ριάλιτι αλλά, εντάξει, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει. Άμα, βεβαίως, ερχόταν κάτι που να μου άρεσε, τότε ναι».

«Αν ο Σάκης Ρουβάς παρουσιάσει τον νέο κύκλο του ”Your face sounds familiar” στον ΑΝΤ1, καλέστε με, σας παρακαλώ. Για τον Σάκη Ρουβά θέλω να πάω! Τον αγαπώ, είμαι Ρουβίτσα».

 

«Μου αρέσει πολύ ο Ακύλας για την φετινή Eurovision και πραγματικά εύχομαι να μας το φέρει. Επειδή έχω μάθει λίγο και την ιστορία του, είναι συγκινητικό», συμπλήρωσε η Σοφία Δανέζη στις νέες της δηλώσεις στην καθημερινή εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.

