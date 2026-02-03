Σοφία Μουτίδου – Αχιλλέας Μπέος: Το εξώδικο του δημάρχου Βόλου και η απάντηση της παρουσιάστριας

Ο Αχιλλέας Μπέος έστειλε εξώδικο στην Σοφία Μουτίδου, λίγες μέρες μετά τον τηλεοπτικό καβγά τους στην εκπομπή «Real View» του OPEN, με την παρουσιάστρια να απαντάει ότι δεν ανακαλεί ούτε λέξη από τα όσα είπε για τον δήμαρχο Βόλου. Η ηθοποιός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει στο θέμα από το κανάλι της στο YouTube, καθώς όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να μπλέξει σε όλη αυτή την ιστορία ούτε τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο εργάζεται, ούτε την εταιρεία παραγωγής.

Αχιλλέας Μπέος και Σοφία Μουτίδου είχαν διαπληκτιστεί στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025. Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε τότε σε ζωντανή σύνδεση μέσω skype με αφορμή τις καταγγελίες από φιλοζωικές οργανώσεις για ζωντανό άλογο στη φάτνη της πόλης. Ο έντονος διάλογος που σημάδεψε την εκπομπή, ολοκληρώθηκε όταν δόθηκε «πάσα» για διαφημίσεις.

Συγκεκριμένα το εξώδικο που διάβασε η Σοφία Μουτίδου ανέφερε: «Λέει ότι προσέβαλα κι έθιξα παράνομα τον δήμαρχο Βόλου. Αφού τον παρουσίασα ως ρατσιστή και φασίστα άνθρωπο, που επιδιώκει τον εξευτελισμό ανθρώπων και δείχνει τεράστια ασέβεια απέναντι στις γυναίκες και σε ανθρώπους με περιττό βάρος. Επιπλέον άφησα να εννοηθεί ότι το μόνο που κάνει είναι να εξυβρίζει και να ασχολείται με βιασμούς.

Με την παρούσα δήλωση ότι του ζητώ συγγνώμη κι ότι προήλθα στην προηγούμενη συμπεριφορά μου λόγω της αντιπάθειας προς το πρόσωπό μου. Ανακαλώ και ζητώ τη συμπάθειά του και να μην με μέμφεται ότι τον συκοφαντώ, επειδή ό,τι είπα είναι λόγω της σύγχυσης και της αντιπάθειας που με διακατέχει προς αυτόν».

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια έδωσε τη δική της απάντηση: «Η απάντησή μου δεν εκπροσωπεί το κανάλι, είναι προσωπική. Βρίθει αναληθειών κι ανυπόστατων ισχυρισμών, θα ήθελα να δηλώσω ότι και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να είμαι ανακόλουθη των δηλώσεών μου.

Επειδή είμαι συμπαρουσιάστρια και δεν είναι ο χρόνος δικός μου και το Open δεν είναι υποχρεωμένο να αναλάβει αυτήν την ιστορία ούτε η εταιρία παραγωγής, θα τα πούμε όλα στο κανάλι στο YouTube και ο κύριος Μπέος μπορεί να συνεχίσει στα δικαστήρια».

