Σοφία Μουτίδου για Γιάνη Βαρουφάκη: Μιλάμε για μια περιστασιακή χρήση ecstasy, το βρίσκω πολύ ειλικρινές

Η Σοφία Μουτίδου πήρε θέση μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης για χρήση ναρκωτικών. Λίγες ώρες μετά την αποστολή του βίντεο με τις δηλώσεις του οικονομολόγου σε εισαγγελέα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια της εκπομπής «Real View» στο Open, πήρε θέση. Επιχείρηση να δικαιολογήσει τον γενικό γραμματέα του «Μέρα 25» και υποστήριξε πως η δημόσια παραδοχή του, δεν αποτελεί παρότρυνση για χρήση ναρκωτικών.

Η Σοφία Μουτίδου υποστήριξε πως ο Γιάνης Βαρουφάκης υπήρξε ειλικρινής. Ορισμένοι, όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, λένε άλλα πράγματα μπροστά στις κάμερες και άλλα πίσω από αυτές. Υποστήριξε ότι μέσα από τη συνέντευξή του, ο άλλοτε υπουργός Οικονομικών της χώρας, πέρασε ένα μήνυμα αλήθειας.

«Εδώ υπάρχει ένα κομμάτι ειλικρίνειας πολύ μεγάλο. Είμαι υπέρ της ειλικρίνειας ενός δημόσιου προσώπου να βγει και να πει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, κάτι παραβατικό. Στη δημόσια δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάποιος δεν φύτρωσε, γεννήθηκε, πήρε ερεθίσματα, έμπλεξε και ξέμπλεξε. Το θεωρώ πιο ειλικρινές από το να λέμε “όχι” μπροστά στις κάμερες και πίσω από αυτές να λέμε “α κι εγώ έκανα”» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου στο ΟΡΕΝ.

Στην παρατήρηση της Ελίνας Παπίλα που είχε καλεσμένο τον Δημήτρη Σκαρμούτσο που μίλησε για την περιπέτειά του με την ηρωίνη, η Σοφία Μουτίδου είπε «εδώ μιλάμε για μια περιστασιακή χρήση ecstasy. Το βρίσκω πολύ ειλικρινές και μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν έχει καπνίσει τσιγάρο ή έχει πιει αλκοόλ».

Όσον αφορά, δε, την περιγραφή Βαρουφάκη ότι πήρε ecstasy και μετά είχε πονοκέφαλο, η ηθοποιός αρκέστηκε να σχολιάσει «έχω την εντύπωσή ότι είναι το στιλ του».



Συνεχίζοντας, μάλιστα, υποστήριξε ότι «εγώ δεν διάβασα ως παρότρυνση τα όσα είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης» επιμένοντας ότι «δεν θα πάρεις ecstasy επειδή άκουσες τον Βαρουφάκη, δεν είναι ο λόγος ο Βαρουφάκης. Ήμουν σε σπίτια που έκαναν χρήση χασίς ως φοιτήτρια και πήγαινα σε άλλο δωμάτιο».



«Λεκτικά πέρασε ένα μήνυμα αλήθειας και μη λεκτικά με τη χαρά και την άνεση ήταν σαν να σου έκλεινε το μάτι. Δεν είναι επικίνδυνο γιατί αυτό που σου είπε είναι η αλήθεια» κατέληξε η Σοφία Μουτίδου.

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας θα μελετήσει το συγκεκριμένο υλικό με τις δηλώσεις Βαρουφάκη, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν κάποια αδικήματα έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει προανακριτική έρευνα για ενδεχόμενα αδικήματα.