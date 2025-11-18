Σοφία Μουτίδου για Γιώργο Λιάγκα: «Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “κουνήθηκε και θα είναι αποδεκτό;»

Τη δική της θέση στα όσα σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου είπε μέσω του «Real View» η Σοφία Μουτίδου.

Το βράδυ της Τρίτης (18.11.2025) η γνωστή ηθοποιός και οικοδέσποινα της εκπομπής αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στον Γιώργο Λιάγκα, αναφέροντας ότι ο λόγος του είναι επικίνδυνος. Μάλιστα, η Σοφία Μουτίδου διαφώνησε με την Έλενα Χριστοπούλου για το πού βρίσκονται τα όρια της δημόσιας έκφρασης.

«Ομορφάντρα; Σου κουνήθηκε; Παιδιά προσοχή λίγο ε; Προσοχή! Είναι επικίνδυνος λόγος αυτός», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου, μιλώντας για τον Γιώργο Λιάγκα.

«Εγώ απλά ερμηνεύω από ποια πλευρά μιλάει», της απάντησε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Από την πλευρά του μπάρμπα στο καφενείο», απάντησε η Σοφία Μουτίδου.

«Έτσι έχουν μεγαλώσει… Είναι το πλαίσιο», αποκρίθηκε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Θα υπάρχει παρουσιαστής το 2025 που θα λέει “κουνήθηκε, ομορφάντρας” και θα είναι αποδεκτό;», ξέσπασε η ηθοποιός.

«Ναι, είναι ελληνικό στοιχείο. Μπορεί να περάσουν 100 χρόνια μέχρι να έρθουν άλλα μυαλά, να φύγει το παλιό», της απάντησε η μάνατζερ.

Τότε τον λόγο πήρε η Ελίνα Παπίλα και τοποθετήθηκε αναφέροντας: «Δεν πρέπει να την εξετάζουμε μεμονωμένα. Η κόρη του κολλητού βιντεοσκοπήθηκε και το βίντεο ανέβηκε στα sites, αυτό είναι το θέμα».

«Τρεις εκπομπές θέλω για να τα αναλύσω. Πάμε στο επόμενο του Λιάγκα, επιτέθηκε σε διατροφολόγο για τα κιλά της. Για να δούμε πότε ξεχειλίζει το καζάνι στον ελληνικό εγκέφαλο;», είπε στο τέλος η Σοφία Μουτίδου.

Όσα είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Τρίτης (18.11.2025) είχε αναφερθεί στην υπόθεση revenge porn με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο, εκφράζοντας τη δική του άποψη και τονίζοντας ότι οι άνδρες παλιάς κοπής έχουν κάποιους απαράβατους κανόνες.

«Να σας θυμίσω λίγο τη δεύτερη ιστορία του Στάθη Παναγιωτόπουλου με το revenge porn. Ο πατέρας της κοπέλας ήταν κολλητός φίλος του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Είναι ο πατέρας, κολλητός σου φίλος και βλέπεις ερωτικά την κόρη του. Για μένα αυτό είναι ηθικά κολάσιμο. Οι άνδρες παλαιάς κοπής που θεωρώ ότι είμαι κι εγώ, έχουμε κάποιους κανόνες που δεν τους παραβαίνουμε.

Δεν κοιτάς γυναίκα φίλου σου ερωτικά. Κοιτάς την κόρη του φίλου σου ερωτικά; Και να σου κουνήθηκε και να σου γδύθηκε και να σε έπαιρνε τηλέφωνο και να σου έλεγε “Στάθη μου, σε θέλω κολασμένα” ανταποκρίνεσαι στα ερωτικά καλέσματα;», είχε πει μέσω της εκπομπής του ο γνωστός παρουσιαστής.