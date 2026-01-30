Σοφία Παυλίδου: Η χαρά του γιου μου τότε ήταν τεράστια γιατί ποιος ξέρει πως χτύπησε στο παιδί

Για την περίοδο που είχε κάνει μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, η οποία και είχε ξενίσει ιδιαιτέρως τον έναν της γιο, μίλησε η Σοφία Παυλίδου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το πρωινό της Παρασκευής 30.01.2026 στο πλατό της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” στην ΕΡΤ.

“Θυμάμαι πως τότε είχα γυρίσματα και είχα ξυρίσει ένα κομμάτι, γιατί είχα ρακόρ και δεν έπρεπε να το κάνω με τη μία. Μόλις τελείωσαν τα γυρίσματα και και το ρακόρ που είχα, είχα τα μαλλιά και λίγο πιο μακριά από ό,τι τα ‘χω τώρα και τα ‘κανα αγορέ” περιέγραψε αρχικά η όμορφη ηθοποιός.

“Οι απόψεις βέβαια διίστανται, μου λένε άλλοι ακόμα και τώρα “καν’ τα αγορέ, που σου πήγαιναν” ενώ άλλοι μου λένε όχι. Αυτός που είχε τεράστιο θέμα ήταν ο γιος μου, ο ένας από τους δυο, ο οποίος έφευγε το πρωί με το σχολικό και μου έλεγε “και να μακρύνεις τα μαλλιά σου”. Όταν το πήρα απόφαση πια και είχα μακρύνει λίγο, πήγα και έβαλα extensions”.

“Γυρίζει μια μέρα από το σχολείο, με βλέπει με τα νέα μαλλιά και μου έκανε μια τεράστια αγκαλιά. Η χαρά του ήταν τεράστια γιατί ποιος ξέρει πως χτύπησε, τώρα, στο παιδί ότι ήμουν με κοντό μαλλί. Πιο αντρικό; Έχασε τη θηλυκότητα η μαμά; Εμένα πάντως μου άρεσε, γιατί ήμουν αποφασισμένη να το κάνω και τα αλλάζω συνέχεια τα μαλλιά” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Σοφία Παυλίδου στο μαγκαζίνο με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη.