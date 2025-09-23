Σταματίνα Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, για μένα είναι πράξη ήθους και αξιοπρέπειας»

Την απόφαση του Πύρρου Δήμα να εμφανιστεί στο Cash or Trash, βγάζοντας σε δημοπρασία τη δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας θέλησε να σχολιάσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό της εκπομπής του «Happy Day».

Μετά τον ντόρο που έχει προκληθεί από την επιλογή του Πύρρου Δήμα και τις πολλές κατηγορίες σε βάρος του χρυσού Ολυμπιονίκη η Σταματίνα Τσιμιτσιλή θέλησε να πάρει το μέρος του, αναφέροντας: «Έχουμε τις αντιδράσεις. Από την άλλη, υπάρχει το γνωστό ρητό που λέει ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι στέρησε τη δάδα από το Ολυμπιακό Μουσείο ή ότι βγήκε να την ξεπουλήσει -όπως κάποιοι είπανε- για να πάει ένα ταξίδι ή για να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι του.

Στήριξε έναν ιερό σκοπό και, σε μια εποχή που αυτά τα ιδρύματα περιμένουν και την ιδιωτική πρωτοβουλία, για μένα αυτό είναι μια πράξη ήθους, αξιοπρέπειας.

Μπορώ να κατανοήσω το πλαίσιο των αντιδράσεων. Δεν θα πω “από πού κι ως πού προκύπτουν;”. Επειδή όμως έχω παρακολουθήσει το Cash or Trash, εδώ δεν έγινε εμπορευματοποίηση, δεν κονταροχτυπήθηκαν» ήταν η τοποθέτηση της γνωστής παρουσιάστριας η οποία στην συνέχεια επισήμανε:

«Θέλησε να δώσει κάτι που θα αποφέρει σε αυτόν τον ιερό σκοπό ένα πολύ καλό χρηματικό ποσό. Αν δεν υπήρχε ο φιλανθρωπικός σκοπός, θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγε ότι φτάσαμε να ξεπουλάμε την Ολυμπιακή Δάδα».

Μετά την προβολή του επεισοδίου, θέση πήρε και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναφέρει:

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα. Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεση του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη».

Με την επιστολή, η ΕΟΕ ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».