Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σεζόν έχει ξεκινήσει όμορφα και γενναιόδωρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι

Για τον ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» έκανε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών την Τρίτη (23.09.2025).

H Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και στη νέα σεζόν, με τη δημοφιλή παρουσιάστρια να τονίζει ότι αυτή ξεκίνησε «γενναιόδωρα».

«Είμαι χαρούμενη γιατί σιγά-σιγά βρίσκω ρυθμούς καθημερινότητας, εννοείται ότι όποιες διακοπές, ξεκούραση κτλ φαντάζουν μια μακρινή ανάμνηση και σιγά-σιγά συνηθίζουμε και προσαρμοζόμαστε. Βεβαίως και ξεκουράστηκα, έχω τρία μικρά παιδιά με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, αλλά από τέλη Αυγούστου που επιστρέψαμε μπήκαμε όλοι σιγά-σιγά στις υποχρεώσεις μας», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμιτσιλή.

Και πρόσθεσε: «Η σεζόν έχει ξεκινήσει όμορφα και γενναιόδωρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες γι’ αυτό αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για όλους μας. Όλες οι εκπομπές έρχονται νωρίτερα… μήπως πάμε εμείς αργότερα. Με αγχώνει δημιουργικά ο ανταγωνισμός».