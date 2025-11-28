Σταμάτης Μαλέλης: Η τηλεόραση παραμένει πανίσχυρη στο θέμα παραγωγής περιεχομένου

«Έκαναν λάθος στον ΑΝΤ1, δεν δένει καλά αυτό το δίδυμο», λέει ο Σταμάτης Μαλέλης για το «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή “Buongiorno” μίλησε ο Σταμάτης Μαλέλης. Ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA αναφέρθηκε στη φετινή σεζόν, σε εκπομπές, πρόσωπα κλπ…

«Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός τόσο στον τομέα της ενημέρωσης όσο και της μυθοπλασίας. Η ελληνική τηλεόραση πάει καλά, έχει ότι θέλει να δει ένας τηλεθεατής. Έχει πάρα πολλά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η πολλή κριτική που γίνεται στην τηλεόραση είναι άδικη», είπε αρχικά ο Σταμάτης Μαλέλης.

Ο Σταμάτης Μαλέλης είπε στη συνέχεια: «Οι ειδήσεις είναι συγκεκριμένες και ο δημοσιογράφος έχει να κάνει με τις ειδήσεις. Ένα έγκλημα και ιδιαίτερα οι γυναικοκτονίες είναι ειδήσεις, δεν μπορεί να μην τις δει ο δημοσιογράφος.

Τα site ανεβαίνουν, το διαδίκτυο ανεβαίνει, αλλά το διαδίκτυο παίζει πολύ τηλεόραση. Παίρνει κομμάτια της τηλεόρασης και τα ανεβάζει. Η τηλεόραση παραμένει πανίσχυρη στο θέμα παραγωγής περιεχομένου.

Έχουμε μία ιδιαίτερη δυναμική στην τηλεόραση. Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA παραμένει πρώτο εδώ και 4 χρόνια. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, να βάλουμε νέα πρόσωπα στο ‘παιχνίδι’. Θέλω να ψάξουμε να βρούμε τα πρόσωπα του αύριο».

Για το «Καλημέρα Ελλάδα» και τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, ο Σταμάτης Μαλέλης είπε: «Ο Παναγιώτης Στάθης μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν δένει καλά αυτό το δίδυμο, γι’ αυτό δεν πάνε και πολύ καλά. Θεωρώ ότι έχουν κάνει λάθος, έπρεπε να δέσουν διαφορετικά τον Παναγιώτη Στάθη με κάτι άλλο. Είναι λίγο μαζεμένος, δεν είναι αυτός που είχαμε δει».

Τι θα συμβούλευε ο Σταμάτης Μαλέλης ένα νέο άνθρωπο που θα ήθελε να ασχοληθεί με την τηλεόραση;

«Πρέπει να αγαπήσει την τηλεόραση και κυρίως να αγαπήσει αυτό που θέλει να κάνει. Να το δει σαν δουλειά, όχι με ματαιοδοξία. Είναι μία παγίδα αυτό για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην τηλεόραση. Τηλεόραση είναι και το ρεπορτάζ, το μικρόφωνο, η αρχισυνταξία. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Το ρεπορτάζ για μένα είναι η καρδιά μιας τηλεοπτικής εκπομπής», είπε ο Σταμάτης Μαλέλης.

Ποια είναι η επόμενη μέρα για τα δελτία ειδήσεων; Ο Σταμάτης Μαλέλης ανέφερε σχετικά: «Όλα αλλάζουν. Μπαίνει τώρα το ΑΙ, νομίζω ότι το MEGA πρωτοπορεί σε αυτό. Αλλάζει τόσο πολύ η τηλεόραση, που νομίζω ότι σε ένα χρόνο δεν θα είναι τίποτα ίδιο. Το ΑΙ φέρνει σαρωτικές αλλαγές και θέλει προσοχή από όλους τους υπεύθυνους των καναλιών για να κερδίσουμε αυτή τη νέα μάχη».