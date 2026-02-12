Στέφανο Σαρτίνι για τον 1ο ελληνικό ημιτελικό της Eurovision: «Στο τραγούδι της Marseaux μου άρεσε ο ρυθμός»

Τις εμφανίσεις των υποψηφίων κομματιών για την ελληνική εκπροσώπηση στη φετινή Eurovision κλήθηκε να σχολιάσει ο Στέφανο Σαρτίνι. «Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω η ΕΡΤ θα μπορούσε να δώσει περισσότερη ποιότητα σ’ αυτό», ανέφερε αρχικά για τα κομμάτια που ακούστηκαν στον Α’ ελληνικό ημιτελικό.

Συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα στον «αέρα» του ΑΝΤ1, ο Στέφανο Σαρτίνι εστίασε στον τρόπο που παρουσίασαν τα δικά τους κομμάτια, τόσο ο Akylas όσο και η Marseaux.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος σκηνοθέτης επισήμανε στην αρχή πως «προσπάθησα να δω τον 1ο ημιτελικό και έχω δει αρκετά πράγματα, όχι όμως όλο. Πρώτα απ’ όλα θέλω να πω η ΕΡΤ θα μπορούσε να δώσει περισσότερη ποιότητα σ’ αυτό».

«To τραγούδι του Akyla δεν μ’ αρέσει και τόσο πολύ, είναι μέτριο για μένα. Δεν μου έχει κάνει κάτι το ενδιαφέρον. Δηλαδή κουράστηκα, να πω την αλήθεια, να το ακούσω. Δεν μου έδωσε εμένα κάτι».

«Στο τραγούδι της Marseaux μου άρεσε ο ρυθμός. Είναι καινούργιος ρυθμός, πιστεύω, για την Ελλάδα. Δηλαδή σαν μουσική ακουμπάει πιο πολύ στη νεολαία, δεν είναι κλασικό αλλά είναι ένας καινούργιος ρυθμός. Αυτό πιστεύω πως είναι κάτι πιο φρέσκο, πιο καλό», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Στέφανο Σαρτίνι μιλώντας στον ΑΝΤ1.