Μπαμπά σ’ αγαπώ – spoiler: Ο Ηρακλής πολιορκεί την Τζένη

Ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής κωμωδίας του ALPHA, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», έρχεται το φθινόπωρο με νέες περιπέτειες και μεγάλες ανατροπές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MyTV, στα νέα επεισόδια του «Μπαμπά σ’ αγαπώ», η Βιργινία χάνει τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου, ενώ ένα νέο παιδί εμφανίζεται στη ζωή του Δημήτρη. Στον δεύτερο κύκλο, η πόρτα του Δημήτρη χτυπά ξανά και αυτή τη φορά κάποιος αφήνει μπροστά της ένα καινούριο παιδί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο μικρός Παναγιώτης έρχεται για να μείνει και να οδηγήσει τα τρία «Μπαμπαδάκια» σε περιπέτειες που θα πάρουν απρόσμενη, ίσως και επικίνδυνη τροπή.

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Την ίδια στιγμή, η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με την πρώτη αγάπη του Δημήτρη. Η Αγάπη πιάνει δουλειά στην εταιρία του και αρχίζει να τον ανταγωνίζεται, προσπαθώντας να του πάρει όλους τους πελάτες. Η επαγγελματική σύγκρουση ωστόσο είναι μόνο η επιφάνεια. Η Αγάπη έρχεται νωρίτερα απ’ όσο την περίμεναν και είναι αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει το παρελθόν της με τον Δημήτρη, απειλώντας ανοιχτά τη σχέση του με την Ελένη. Παράλληλα, η Ελένη αναλαμβάνει άλλη μία δύσκολη αποστολή. Με την Ερμιόνη πλέον στη διεύθυνση του νηπιαγωγείου, λειτουργεί ως «εσωτερικός κατάσκοπος» και προσπαθεί να ανακαλύψει τα αδύναμα σημεία της.

Η Ερμιόνη έρχεται, η Βιργινία χάνει το νηπιαγωγείο

Η πιο δυναμική νέα άφιξη ακούει στο όνομα Ερμιόνη. Τον ρόλο υποδύεται η Κόρα Καρβούνη, η οποία εντάσσεται στο καστ και έρχεται αποφασισμένη να αλλάξει όσα μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένα. Η Ερμιόνη είναι η ξαδέλφη της Βιργινίας και η γυναίκα που είχε προσφέρει το αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί το νηπιαγωγείο «Τα Έξυπνα Δελφινάκια». Τώρα επιστρέφει για να διεκδικήσει όσα πιστεύει ότι της ανήκουν και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να πάρει το νηπιαγωγείο από τη Βιργινία.

Η παρουσία της φέρνει νέες συγκρούσεις και ανατρέπει τις υπάρχουσες ισορροπίες. Η Βιργινία χάνει τη διεύθυνση του αγαπημένου της νηπιαγωγείου και καλείται να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Πρώτα πρέπει να αναμετρηθεί με τον ίδιο της τον εαυτό και στη συνέχεια με όλους εκείνους που στέκονται ανάμεσα στην ίδια και στα όνειρά της. Στον «πόλεμο για το νηπιαγωγείο» όμως δεν είναι μόνη. Στο πλευρό της βρίσκονται τα τρία «Μπαμπαδάκια», η καινούρια της παρέα, που αποτελείται από την Ελένη, τη Στέλλα και την πολλαπλά πολύτιμη δικηγόρο Τζένη, αλλά και οι τρεις μικροί ήρωες της σειράς. Τα παιδιά ξεκινούν επανάσταση στο όνομά της, ιδρύουν το κίνημα Τ.Α.Μ. (Τζεντάι Αμαρτωλοί Μάγοι) και βγαίνουν στο προαύλιο με ντουντούκες και πλακάτ. Το ποια από τις δύο ξαδέλφες θα επικρατήσει μένει να αποδειχτεί.

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Ο Ηρακλής πολιορκεί την Τζένη

Ο Ηρακλής επιστρέφει στη δεύτερη σεζόν αφήνοντας πίσω του κάθε μορφή τοξικότητας και έχοντας έναν σαφή στόχο: να διεκδικήσει ξανά την αγάπη της ζωής του. Με τον Στέλιο στο πλευρό του, προσπαθεί να κερδίσει την Τζένη και να της αποδείξει ότι μπορεί να αλλάξει. Παράλληλα, ο Ηρακλής και ο Ευριπίδης επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους, δεχόμενοι μεγάλη πίεση από τους ανθρώπους που τους αγαπούν και θέλουν να δουν την οικογένεια ενωμένη. Οι προσπάθειές τους όμως δεν θα εξελιχθούν ομαλά, καθώς μεγάλες ανατροπές θα τους φέρουν ξανά αντιμέτωπους. Την ίδια ώρα, ακόμα ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει ανοιχτό: θα καταφέρει τελικά ο Ηρακλής να κερδίσει την ολική επιμέλεια του Στέλιου;

Η ζωή του Νίκου αλλάζει

Μεγάλες αλλαγές έρχονται και για τον Νίκο, τον γνωστό «μπαμπα-Τρέχα», ο οποίος βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη πρόκληση της ζωής του. Η δουλειά του γνωρίζει πρωτόγνωρη άνθηση, καθώς ο Μανώλης κλείνει ολοένα και περισσότερες συμφωνίες, τόσο με Έλληνες πελάτες όσο και με Άραβες μεγαλοεπενδυτές. Οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται, οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται και ο Νίκος αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στην καριέρα του. Σταδιακά όμως η οικογένειά του περνά σε δεύτερη μοίρα και οι ισορροπίες που είχε χτίσει με μεγάλο κόπο αρχίζουν να κλονίζονται. Η εγκυμοσύνη της Στέλλας και η συνεχής αποδοκιμασία της Βιργινίας ανοίγουν νέα μέτωπα.

Ο Νίκος βρίσκεται αντιμέτωπος και με την αυστηρότερη κριτή του, την πεντάχρονη Σοφία. Η μικρή «αρχηγός της οικογένειας» δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί ότι ο μπαμπάς της μπορεί να βάζει κάτι πάνω από εκείνη και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα τον καλέσει ξανά σε κάποιο πάρτι της. Η Στέλλα, αντίθετα, αφήνει πίσω της την αρνητική ενέργεια και επικεντρώνεται στην εγκυμοσύνη της. Στα πρώτα επεισόδια θα αποκαλυφθεί το φύλο του μωρού, αλλά και ποιος τη συνοδεύει στο σημαντικό υπερηχογράφημα του πρώτου τριμήνου. Είναι ο Νίκος, ο βιολογικός πατέρας; Ο Πανούλης, που φιλοδοξεί να γίνει ο θετός πατέρας; Η Βιργινία, η οποία συμβουλεύει πλέον τη Στέλλα για τα ιατρικά ζητήματα; Ή μήπως η Τζένη, με την οποία σκέφτονται να μεγαλώσουν μαζί το παιδί εάν ο Ηρακλής δεν καταφέρει να την κλέψει για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια; Η μέλλουσα μαμά επιστρέφει με περισσότερη αισιοδοξία και αγάπη. Ίσως μάλιστα είναι έτοιμη να δώσει και μια ευκαιρία στον Πανούλη.