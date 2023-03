Ένα θρίλερ εμπνευσμένο από αληθινά εγκλήματα με πρωταγωνιστές τους Keira Knightley, Carrie Coon, Alessandro Nivola και Chris Cooper ήρθε στο Disney+ και θα σας καθηλώσει.

Η πρωτότυπη ταινία «Ο Στραγγαλιστής της Βοστώνης» από την 20th Century Studios και τον βραβευμένο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Matt Ruskin, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.gr.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Keira Knightley (The Imitation Game, Pride & Prejudice), η υποψήφια για Emmy Carrie Coon (Fargo, The Gilded Age), οι Alessandro Nivola (Amsterdam), David Dastmalchian (Dune) και Morgan Spector (Homeland), ο υποψήφιος για Emmy Bill Camp (The Night Of, The Queen’s Gambit) και ο βραβευμένος με Όσκαρ Chris Cooper (Adaptation).

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Matt Ruskin, ενώ την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν οι Ridley Scott (The Martian), Kevin J. Walsh (House of Gucci), Michael Pruss (American Woman), Josey McNamara (Promising Young Woman) και Tom Ackerley (I, Tonya), με τους Michael Fottrell (The Fate of the Furious) και Sam Roston σε ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Η ταινία ακολουθεί τη Loretta McLaughlin (Keira Knightley), δημοσιογράφο της εφημερίδας Record American, η οποία γίνεται η πρώτη δημοσιογράφος που συνδέει τις δολοφονίες του Στραγγαλιστή της Βοστώνης τη δεκαετία του ‘60.

Καθώς τα θύματα του μυστηριώδους δολοφόνου αυξάνονται, η Loretta προσπαθεί να συνεχίσει την έρευνα της μαζί με την έμπιστη φίλη και συνάδελφο της Jean Cole (Carrie Coon). Εμπόδιο στην έρευνα τους στέκεται ο ανεξέλεγκτος σεξισμός της εποχής.

Ωστόσο, η McLaughlin και η Cole συνεχίζουν να παρακολουθούν το θέμα με γενναιότητα και μεγάλο προσωπικό ρίσκο, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, στην προσπάθεια τους να αποκαλύψουν την αλήθεια.